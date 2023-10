La propuesta de reducción de la jornada laboral acordada por el PSOE y Sumar no ha dejado indiferente a nadie. La propuesta es pasar de las 40 horas semanales a 37,5. El acuerdo entre el PSOE y Sumar surge después de las negociaciones para formar un gobierno de coalición. Este pacto aborda principalmente asuntos en el ámbito social y laboral, con la reducción de la jornada laboral como uno de los puntos más destacados

Esta reducción de la jornada laboral se llevará a cabo de manera gradual: en 2024 se reducirá a 38,5 horas semanales y en 2025 se establecerá en 37,5 horas. Estas reformas se implementarán mediante cambios en el Estatuto de los Trabajadores. Eso sí, es importante destacar que esta reducción en la jornada laboral se llevará a cabo "sin reducción salarial".

La propuesta no ha sido bien recibida por todos. Organizaciones empresariales como CEOE, Cepyme y ATA han expresado su rechazo a la reducción de la jornada laboral, sugiriendo sorpresa de que el acuerdo entre en "cuestiones propias del diálogo social".

Por su parte, el economista Santiago Niño Becerra se ha pronunciado sobre la reducción de la jornada laboral acordada por PSOE y Sumar. A través de su cuenta de X hace una semana explicaba que “La cuestión, pienso, no es si 35 h/sem., manteniendo salarios, es correcto o no, sino que cada actividad y cada empresa es un mundo. Sucede lo mismo que con el salario mínimo. Nunca, pero cada vez menos, el café-para-todos es una regla válida”, opinaba. En este sentido añadía que “la guía para la fijación de estos parámetros pienso debe ser la contabilidad de las empresas, la correcta valoración de los puestos de trabajo, la inspección fiscal y el nivel de precios de cada zona. Y no: ninguno de estos parámetros es político”.

“Es un error que tendrá consecuencias”

En este sentido, esta semana Niño Becerra ha vuelto a dar su opinión sobre este asunto. El economista, también a través de X, ha afirmado que “Está claro que en los próximos meses el tema en España será la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial. Yo continuo diciendo que aplicará aquí el -café- para todo es un error que tendrá consecuencias porque cada sector, cada actividad y cada empresa es un mundo”.

Así, el economista ha puesto como ejemplo de aplicación de esta reducción el caso de la empresa Desigual. “Esa empresa lo hizo muy bien. Porque había predisposición entre los trabajadores diseñó un plan negociado en el que algunas secciones quedaron excluidas de la reducción de jornada. Entre las que sí era viable la empresa ofreció una disminución del tiempo de trabajo del 15% y de salario del 6%. Se convocó un referéndum y se aprobó el plan. Y, por lo que sé, el sistema está funcionando a plena satisfacción”.

Por último, Niño Becerra es tajante y sentencia: “Pero esa fórmula se diseñó EN Desigual para aplicar EN Desigual”, mostrando su disconformidad con el modelo que ahora proponen el PSOE y Sumar.