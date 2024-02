Subsidio para mayores de 52 años: este es el cambio que trae la subida del SMI

En un contexto laboral en el que los mayores de 50 años lo tienen un poco más difícil todo puede dar un vuelco si te quedas en paro. Para estos casos el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuenta con el subsidio para mayores de 52 años.

Esta prestación no solo representa un soporte económico para aquellos que han visto mermadas sus oportunidades laborales por la edad, sino que también asegura la continuidad de sus cotizaciones a la Seguridad Social, fundamental para el cálculo de la futura pensión de jubilación.

El subsidio para mayores de 52 años es una ayuda económica destinada a desempleados que han alcanzado esta edad y que encuentran dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Su principal objetivo es garantizar un ingreso mínimo (de momento en 2024 el importe es de 480 euros al mes) mientras se continúa cotizando para la jubilación, hasta que el beneficiario cumpla la edad legal para acceder a ella.

Requisito para el subsidio para mayores de 52 años

Para ser beneficiario de este subsidio, es necesario cumplir con una serie de requisitos:

Tener 52 años cumplidos en el momento de la solicitud.

en el momento de la solicitud. Estar inscrito como demandante de empleo durante al menos un mes antes de la solicitud y no haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales.

antes de la solicitud y no haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales. Carecer de rentas propias superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Haber cotizado por desempleo un mínimo de 15 años durante su vida laboral.

Haber cotizado por desempleo al menos 6 años dentro del periodo de los últimos 15 años.

Además de los mencionados anteriormente, es crucial no estar trabajando por cuenta propia o ajena al momento de la solicitud, no estar recibiendo otro tipo de prestaciones y, en caso de haber accedido previamente a este subsidio, no haber agotado el máximo de tiempo permitido para su percepción.

Cotización para la jubilación durante el subsidio

Una de las grandes ventajas de este subsidio para mayores de 52 años es cómo impacta en la cotización para la jubilación. Durante el tiempo en que se recibe el subsidio, el SEPE cotiza a la Seguridad Social por el beneficiario, con una base de cotización del 125%, que garantiza que el tiempo hasta la jubilación se considere como cotizado. Esto es crucial para calcular la pensión futura, ya que asegura que los beneficiarios no vean disminuida su cuantía por los periodos de inactividad laboral.

Es importante destacar que el subsidio se mantiene hasta que el beneficiario alcanza la edad de jubilación, siempre y cuando se cumplan los requisitos de renovación y se mantenga la situación de desempleo.

Cambios que trae el aumento del SMI

En el canal de Youtube @Laboroteca, del abogado laboralista Ignacio Solsona, que ya cuenta con 129.000 suscriptores, hemos podido conocer que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha traído algunos cambios para el subsidio para mayores de 52 años.

Así, debido a este incremento recientemente aprobado, la base de cotización para este subsidio ascenderá a 1.653,75 euros, según el borrador de la Orden MInisterial que va a reformar la orden de cotización de 2024.

Tras leer esta Orden Ministerial, Solsona explica que “la base de cotización mínima en el régimen de cotización se incrementa un sexto sobre el SMI lo cual, usando la calculadora me deja saber que la base de cotización mínima para el Régimen General será de 1.323 euros al mes y teniendo en cuenta que el subsidio para mayores de 52 años cotiza un 125% de la base de cotización mínima será de ese importe”.