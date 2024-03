Los trabajadores deben presentar este documento antes del final de marzo o perderán sus ayudas

El próximo 31 de marzo acaba el plazo para presentar uno de los documentos más importantes que tienen que tener los trabajadores que no tienen los ingresos suficientes para llegar a final de mes y necesitan de una ayuda del Estado para poder afrontar los gastos necesarios que conlleva el día a día.

En España, existen diversas ayudas para los trabajadores, dependiendo de su situación particular. Las más comunes son las prestaciones contributivas, que se pueden solicitar cuando el trabajador tiene un contrato a tiempo parcial, pero no llega al mínimo establecido por la Seguridad Social. En este caso, se puede compatibilizar con el cobro del paro, siempre que la jornada laboral no supere un determinado umbral.

Otra de las posibles ayudas que se pueden pedir son: el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que es compatible con cualquier tipo de renta, incluyendo un salario, siempre que el conjunto de ingresos no supere el límite establecido para la unidad familiar, y las Rentas mínimas de inserción, que son de carácter autonómico y también son compatibles con la percepción de un salario, con los mismos requisitos que el IMV.

Presenta la DAI para entrar en las ayudas

La Declaración Anual de Ingresos (DAI) es un documento mediante el cual los contribuyentes informan a la Agencia Tributaria de sus ingresos y deducciones durante el año fiscal, así como de otros aspectos relevantes para el cálculo de los impuestos sobre la renta.

Este es un procedimiento fundamental para determinar el impuesto sobre la renta que los contribuyentes deben pagar al estado. Además, también es vital para poder pedir la Asignación Familiar por hijo a cargo que hayan estado registrados como trabajadores autónomos durante el año fiscal.

Esta renta es solo una de las diferentes ayudas que se pueden solicitar al Estado demostrando que tus ingresos mensuales no son los suficientes. Hasta el 31 de marzo se deberá presentar en la empresa, para que esta sea la encargada de tramitar con Hacienda estas pagas. Si no la haces en tiempo y forma, se podrá suspender temporalmente, o incluso cancelar los subsidios correspondientes a ese trabajador.