El economista Niño Becerra alerta: "De aquí a diez años..."

Santiago Niño Becerra es un economista español y catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramón Llull de Barcelona desde 1994.

El economista ha comentado que el turismo en España genera el 12,8% del PIB, y el 12,8% de afiliados a la Seguridad Social, "de hecho uno de cada cuatro puestos de trabajo creados en España en 2023 lo creó el turismo".

El catedrático ha anunciado que el turismo genera un 35% del PIB en Canarias. El pasado 20 de abril, se celebró una multitudinaria manifestación en las Islas Canarias en la que denunciaban las negativas consecuencias que está teniendo la masificación turística.

Niño Becerra ha explicado que "hoy, en el 2024, esta gigantesca problemática no se puede solucionar porque ya no hay tiempo". Ha añadido que a principios de los 80 se podría haber evitado la situación actual, "pero hoy ya nada se puede hacer en absoluto, salvo que España esté dispuesta a que su PIB se reduzca en más de 150.000 millones de PIB y en perder casi dos millones de puestos de trabajo".

El profesor ha asegurado que el PIB tan alto se ha producido debido a una hiperocupación de los espacios públicos, la degradación de ambientes naturales, contaminación acústica, y que está llegando "a un punto inaguantable e inasumible".

El economista ha comentado que para solucionarlo, "habría que encontrar y poner en marcha una serie de actividades que generaran la mayoría del PIB y del empleo que hoy genera el turismo, algo que hoy, en 2024, es totalmente imposible: ni hay tiempo ni inversión, ni ganas (...) Creo que la situación se irá degradando cada vez más".

Niño Becerra ha explicado que muchas personas no querrán hacer turismo en el país: "De aquí a diez años, por decir algo, gran parte del turismo que ahora viene a España no vendrá y seguirá viniendo el turismo de alto nivel de gasto que ya viene a los puntos concretos en los que ya viene. Pero gran parte de ese PIB y de esa ocupación que hoy genera el turismo no será generado por ninguna otra actividad porque, simplemente, no existe".