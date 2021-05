El Hércules quiere oler ya la Pro

El Hércules busca tres puntos de oro ante un Badalona que puede quedar fuera de la lucha por la Liga Pro. Todavía con la resaca reciente del mejor partido de la temporada, el conjunto de Manolo Díaz busca en tierras catalanas la que puede ser su cuarta victoria consecutiva y acariciar la nueva categoría. Para ello el técnico no puede contar con los lesionados Tano, Appin, Teo y Sidoel ni con el sancionado Pedro Sánchez. El equipo blanquiazul ha logrado enlazar tres victorias consecutivas por primera vez en todo el curso y su nivel de juego, pese al parón de dos semanas sufrido por el aplazamiento de varios partidos, no solo no se ha visto afectado sino que ha ido a más. Las bajas y el exigente calendario que se avecina provocarán que Díaz realice varios cambios en su alineación con respecto a las últimas jornadas. El puesto de Pedro todo apunta a que será ocupado por Alfaro y el de Appin por Armando mientras que la duda está en la zona más ofensiva donde el técnico puede dar entrada a Benja por Garrido o Pastorini en busca de refresco por la cercanía del último partido.