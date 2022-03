Perder es un mal hábito. Referirse públicamente a los árbitros en tono despectivo, también. Básicamente, porque rara vez da el fruto buscado. Más bien, suele ser al revés. La reacción de Sergio Mora tras la derrota en Buñol se une a las ya realizadas en el último mes, pero en esta ocasión –a pesar de conservar el tono sosegado con el que cose sus discursos–, el madrileño ha elevado el nivel de protesta acusando directamente al estamento de una supuesta animadversión arbitral con el conjunto blanquiazul.

«El árbitro solo ha marcado territorio con nosotros. Todo eran comentarios hacia nuestro equipo, amenazas hacia nosotros, también. Los jugadores son humanos, están calientes y al final les sacan del partido. Ha sido un partido muy complicado tanto por el rival como por las circunstancias externas», sostiene el preparador herculano.

«Te sacan del partido, te vacilan, por decirlo de algún modo»

«Yo no me voy a callar nunca, cuando sienta que haya que decir algo en contra de los arbitrajes que sufrimos lo haré siempre. Estamos cansados, estamos hartos, y no solo de las decisiones que nos perjudican, también del trato, de las maneras, de las formas… Que hagan lo que quieran; si quieren seguir perjudicándonos o haciéndose los valientes, adelante, que lo sean, pero nosotros no nos vamos a callar porque creo que estamos en posesión de la verdad y, cuando la verdad está de tu lado, hay que decirla», esgrimió Sergio Mora, denunciando un maltrato generalizado de los colegiados con el Hércules que va más allá de la señalización o no de infracciones.

«Solo ha marcado territorio con nosotros. Todo eran comentarios hacia nuestro equipo, amenazas...»

El entrenador del Hércules tenía intención de dejar en el banquillo a Bikoro al descanso después de que el internacional ecuatoguineano hubiera visto una amarilla en el comienzo por protestar una posible falta sobre Aketxe. «Estábamos valorando dejar a Federico en el banquillo al descanso para cubrirnos, para evitar lo que acabó sucediendo porque, viendo cómo se estaba desarrollando el partido, estaba claro que nos iba a echar a uno. No nos ha dado tiempo…», lamenta el preparador blanquiazul, que pone el foco de las causas de la derrota en factores externos al grupo y a su desempeño sobre el césped.

«Si quieren seguir perjudicándonos o haciéndose los valientes, adelante, que lo sean, pero nosotros no nos vamos a callar»

«Poco análisis se puede hacer de un partido en el que el rival se pone por delante con la primera medio oportunidad que ha tenido. La primera amarilla a Bikoro viene precedida de una falta a Aketxe, la segunda viene precedida de otra falta a Aketxe... Te sacan del partido, te vacilan, por decirlo de algún modo… Hemos intentado estar en el partido hasta el final, hemos hecho cambios para seguir manteniendo el bloque alto y tratar de robar balones arriba, pero, cuando te expones tanto, te pueden matar con una contra, y en la segunda ocasión que han tenido, han vuelto a marcar. La efectividad del contrario vuelve a ser del 100% y, otra vez, muchos condicionantes que ya nos empiezan a cansar», insiste el entrenador del Hércules, en esta ocasión de un modo más velado, pero igual de punzante, dejando claro que la mala relación con los colegiados del Hércules está sostenida en el tiempo.

«Estamos hartos, y no solo de las decisiones que nos perjudican»

A pesar de ser la cuarta salida consecutiva en la que los alicantinos regresan a casa con el casillero de goles a favor a cero y la segunda derrota seguida como visitante (la anterior fue en Socuéllamos), Sergio Mora libera de responsabilidad en el tropiezo a sus hombres... y a él mismo.

«La jugada que lo condiciona todo es la del primer gol. La igualdad era máxima hasta ese instante, con los dos equipos tratando de controlar el centro del campo. Nos marcan y, como estamos obligados a ganar siempre, nos hemos ido a tratar de remontar, tal vez con demasiada ansiedad. Físicamente el equipo lo ha dado todo, ha hecho lo que ha podido. Cuando se entregan así, poco más se les puede pedir», esgrime el exayudante de José Bordalás en el Getafe.

El madrileño confiesa que seguirá quejándose «porque cuando estás en posesión de la verdad, lo tienes que hacer»

«Cada vez que nos equivocamos o nos medio equivocamos, el rival lo aprovecha. Nos han hecho dos goles en las dos ocasiones que han tenido. Los errores individuales son imprevisibles, pero el esfuerzo físico del grupo ha sido incuestionable», reitera el preparador madrileño.

Opciones de ascenso intactas

«Seguimos pensando y creyendo que pelear por la primera plaza es posible. Todos nos vamos a dejar puntos porque la igualdad es máxima. Hay que seguir nuestro camino y tratar de ser sólidos en nuestro campo y fuera de él», sostiene Mora, que tiene muy claro por qué su equipo está ahora peor que en el inicio de la Liga. «La diferencia entre la primera vuelta y la segunda está siendo la efectividad de nuestros rivales, ahora nos penaliza cada error individual que cometemos, que ahora también están siendo más. Tenemos que corregirlo porque estamos metidos en esa dinámica en la que no podemos equivocarnos», explica.