Camilo Cano: campo inexpugnable

El Hércules lleva mal los derbis provinciales. Acostumbra a no ganarlos, da igual el rival. El porcentaje de los que no ha sacado adelante supera por abrumadora mayoría a los que sí desde que se cayó del fútbol profesional en 2014, en algunos casos, como contra Alcoyano y La Nucía, con sañuda incomparecencia. En las ocho temporadas intentando liberarse de la tez grasienta de la Segunda B, los blanquiazules no han sido capaces de imponerse en el Camilo Cano. El Olímpico es territorio inexpugnable.

Ha disputado dos encuentros de Liga allí y en ambos ha terminado escaldado, sin demostrar su historia, ahogado por la necesidad, dejando a sus aficionados desplazados, que en las dos ocasiones superaron el medio millar, con la sempiterna emoción de que el equipo de su vida nunca está a la altura en los días más señalados. En el coliseo nuciero el balance es favorable al equipo de la Marina, que ha marcado 5 goles y solo ha encajado 1 El domingo vuelve a ser uno de esos. No será definitivo, no decidirá nada bueno, pero sí muchas cosas malas, por ejemplo la incómoda realidad de que puede tocar hacer el intento de abandonar la Segunda RFEF por la vía empedrada, la infestada de minas. El año pasado, en el precedente más inmediato, el Hércules llegó a La Nucía sin posibilidad de aspirar al ascenso y sin la consolación de garantizarse una plaza en la nueva la Primera RFEF que entonces todo el mundo llamaba Liga Pro sin saber por qué. Aun así, seguía compitiendo, los puntos que sumara le valían para la segunda fase. De haber peleado más en el Camilo Cano, de haber plantado batalla y no bajado los brazos dando una cara deplorable, habría logrado sumar al menos un punto, el que le faltó en Llagostera para certificar su estancia en la nueva competición de la Federación, la que se quedó con lo mejor de la Segunda B y mandó al infierno al resto. Adrián López disputó allí su único encuentro como blanquiazul el curso pasado De aquel equipo que naufragó hace justo un año en la Marina, quedan Adrián López, Álex Martínez, Tano y Pedro Sánchez. Curiosamente fue el único partido que disputó el ahora portero titular del Hércules con la camiseta blanquiazul en todo e curso pasado. Una lesión de Falcón le dio la opción, pero la suerte no acompañó. Le lanzaron dos penaltis y no atajó ninguno, ni el de Agüero en el primer minuto de juego, ni el de Fofo, a diez del final. Cuando el alicantino engañó al meta catalán, el equipo ya no hizo por levantarse, se hundió, no fue capaz de aprovechar el nerviosismo de un rival que se jugaba no tener que pelear por eludir la caída a la Tercera RFEF. La falta que anotó Álex en la primera mitad fue un espejismo en mitad de un duelo infame de los visitantes. ÚLTIMO PRECEDENTE Marcador: 0-0 ► Así acabó el partido de la primera vuelta, en el Rico Pérez, en la novena jornada, a pesar de que el conjunto de César Ferrando jugó más de 80 minutos con uno menos por la expulsión de Álex Salto por roja directa, que volvía al once titular de los rojillos después de superar una lesión. En el otro precedente, a finales de 2019, con Abde en el banquillo, dos tantos de Titi y uno de Morgado desdibujaron a un Hércules que ese curso tuvo cuatro primeros entrenadores (Planagumà, Jesús Muñoz, Vicente Mir y Antonio Moreno) y uno interino, José Végar, el hombre encargado de organizarle la estrategia al preparador catalán que el año anterior se quedó a las puertas de Segunda en Ponferrada. A su sustituto, que aguantó 11 jornadas en el cargo, le despidieron 14 días después del descalabro en el Camilo Cano, un escenario en el que al Hércules aún no le ha ocurrido nada bueno. El balance realizador en el único estadio olímpico de la provincia es muy favorable al conjunto de casa. El marcador global es de 5-1 para los rojillos. ¿A la tercera irá la...?