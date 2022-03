La Nucía-Hércules, ambiente de final

No es una final, pero este domingo habrá un ambiente en La Nucía que se parecerá mucho. Primero contra tercero separados por solo dos puntos teniendo en mente que solo el campeón asciende directamente a la Primera RFEF. El Hércules se desplaza al Olímpico Camilo Cano junto a 500 aficionados blanquiazules en busca de una victoria que se le resiste en el feudo nuciero. Apenas restan por venderse 30 localidades que estarán en taquilla el domingo a partir de las 16.00, dos horas antes del encuentro La Nucía-Hércules correspondiente a la jornada 26 del grupo V de Seguda RFEF.

También se agotaron las localidades remitidas por La Nucía al Hércules para su afición, por lo que el Olímpic Camilo Cano registrará un lleno absoluto en esta importante cita de la competición. Ninguna de las dos plantillas hablan de final este domingo, ya que después de este encuentro quedarán ocho por disputarse, pero lo cierto es que psicológicamente el ganador recibirá una considerable dosis de confianza para afrontar el tramo final.

Ambos equipos conocerán antes de comenzar el encuentro el resultado del Intercity-Granada B, con lo que en función de lo que haga el conjunto de Siviero los puntos pueden tener mayor trascendencia.

Así, el defensa del Hércules José Manuel Fernández aseguró ayer en rueda de prensa que ser un equipo sólido y que los jugadores estén comprometidos son las claves para conseguir los objetivos marcados.

El jugador cordobés afirmó que su equipo llega «bastante bien» al encuentro ante La Nucía en un duelo que no calificó como final, aunque reconoció que es «importante» porque se trata de un rival directo.

El lateral elogió al rival, del que comenzó que si está toda la temporada en las primeras plazas «es por algo». «Son sólidos y fuertes a balón parado», destacó José Manuel, quien señaló como clave en el partido ante el líder no cometer errores en defensa «porque arriba tenemos pólvora suficiente para hacer gol».

El jugador andaluz calificó lo que resta de competición como «un nueva Liga en la que el fútbol nos pondrá donde debemos estar» e indicó que no piensa en el ascenso directo o la promoción, si no en el partido ante La Nucía.

«No contemplamos otra cosa que no sea ganar, por lo civil o lo criminal. Si queremos estar arriba hay que ganar en todos los campos», recordó José Manuel, quien rechazó el papel de favorito. «Sabemos el club en el que estamos y al que pertenecemos. Somos unos privilegiados, pero al final todos estamos en la misma categoría», señaló el cordobés, quien admitió que jugar la fase de ascenso en la provincia de Alicante puede ser una ventaja para su equipo porque contará con el apoyo de sus aficionados.

Por su parte, el alicantino Fofo, jugador de La Nucía, espera con ganas el partido. «Es un encuentro muy bonito al que a todo jugador le gusta jugarlo. Además es con nuestra gente y ante un equipo histórico como es el Hércules. Sería muy bonito brindar una victoria a toda la gente que va a venir a vernos», señaló el jugador del conjunto nuciero. «Es importante jugar en casa por lo que nos transmite la gente. Es necesario ese apoyo para esta recta final y creo que con ellos somos uno más y estamos en el buen camino», añadió Fofo, con muchas ganas de que llegue el encuentro «para seguir peleando por el primer puesto».

Pedro Sánchez es baja

Por otro lado, el extremo del Hércules no ha podido recuperarse a tiempo y será baja segura para el encuentro de este domingo. Pedro Sánchez no ha entrenado en toda la semana y el club no se va a arriesgar a forzarle para este encuentro quedando después ocho jornadas todavía. Es una baja muy importante para el Hércules aunque sin él el equipo fue capaz de firmar un partido muy serio ante el Ejido. Podría volver si la evolución es buena para el encuentro de la próxima semana en el Rico Pérez.