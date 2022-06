El IVF paraliza el acuerdo para el uso compartido del Rico Pérez

La querella interpuesta por la Fiscalía contra el Hércules Club de Fútbol por un posible delito de alzamiento de bienes derivado del ingreso recibido por el traspaso de Abde al Barça, ejecutado el pasado 31 de agosto, ha llevado al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a paralizar "hasta que no se esclarezca el caso en los tribunales" cualquier intento de alcanzar un acuerdo por el uso compartido del José Rico Pérez. Además, según ha explicado a este diario Manuel Illueca, director del banco del Consell, la abogacía de la Generalitat está estudiando emprender acciones legales contra la Fundación del Hércules por no emplear el dinero recibido por la cláusula de rescisión del marroquí, 2 millones de euros, en devolver el dinero que este organismo le debe al IVF desde hace años.

Illueca manifestó su "sorpresa" por la investigación iniciada por el Ministerio Público y, también, su "decepción" por las causas que la motivan. "La Fundación del Hércules es deudora del IVF por un importe ciertamente elevado y recibió un ingreso que no comunicó y que dedicó a usos alternativos a la devolución del préstamo", lamentaba el director del banco de la Generalitat, que también advirtió que queda en suspenso el acuerdo en el que ambas partes llevan trabajando desde diciembre para evitar el juicio fijado para el jueves 16 de junio en Alicante. Los representantes de Hércules y Consell trataban debe determinar, sin la mediación del tribunal, las condiciones del uso compartido del Rico Pérez, una instalación en contrastado deterioro estructural que el president Ximo Puig tenía intención de transformar en un moderno Arena para albergar actividades más allá del uso futbolístico.

A pesar de que los intentos por firmar un convenio que han estado realizando en los últimos meses, seguían sin ponerse de acuerdo en las cláusulas que debe determinar la relación entre el legítimo propietario del inmueble, el banco de la Generalitat, y el arrendatario, que se aferra al contrato que firmó con Aligestión, la antigua dueña del estadio, vigente hasta 2032, y en el que solo se reconocía al Hércules la obligación de sufragar los desperfectos del día a día, ni siquiera la reforma estructural necesaria por el paso de los años sin un mantenimiento global ni una cuota mensual en concepto de alquiler.

Las condiciones selladas en aquel convenio al que se siguen agarrando los abogados blanquiazules eran muy ventajosas para la el club debido a que la mercantil, declarada en quiebra y liquidada concursalmente, estaba participada por Enrique Ortiz y alguno de sus socios, incluidos por aquel entonces en el consejo de administración de la SAD., entre ellos Valentín Botella, a quien la Fiscalía también imputa en la querella por el presunto alzamiento de bienes.

No figuraba ninguna cuota mensual, así que, desde que el Consell compró el Rico Pérez en 2017 en subasta pública por abonando 3,7 millones, el Hércules no le paga ni un euro por el uso de la instalación. Sí corre, por ejemplo, con el coste de la actual resiembra, la limpieza y los pequeños desperfectos ocasionados por la utilización. La intención del actual gobierno de Ximo Puig de convertir el viejo campo mundialista en un moderno Arena multiusos en el que siempre podrá jugar sus partidos de Liga el Hércules (aunque nadie ha querido garantizar abiertamente que sea en exclusiva) condena a las dos partes a encontrar una fórmula de entendimiento, algo para lo que, si no ocurre hoy, solicitarán una prórroga de manera conjunta.