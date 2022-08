La competencia en el flanco derecho será dura. El técnico blanquiazul tiene que elegir entre el capitán, y líder natural del vestuario, y uno de los futbolistas con mejor pronóstico al que el entrenador conoce muy bien porque lo tuvo que padecer en su grupo el curso pasado.

En el lado contrario, hasta ahora, el entrenador del Hércules ha encontrado más dificultades. De hecho, el miércoles, en La Manga, dio entrada de inicio al canterano Damián Secilla, que debutó el curso pasado con el primer equipo, pero que no regresó a una convocatoria de Sergio Mora después de su participación del partido que los alicantinos perdieron en Puertollano.

Carlos Abad: «No he venido para estar en la playa»

►El guardameta del Hércules recuerda a sus compañeros que aún hay mucho margen de mejora

El día después del empate en La Manga frente al filial del Cartagena, la satisfacción de la plantilla en Fontcalent no era plena. El resultado no dejó contento al equipo, que es consciente de que tiene que mejorar su rango de intensidad para poder explotar las virtudes corales que sí se observan en algunos futbolistas a título individual. Uno de ellos Carlos Abad, fue tajante a este respecto: «No he venido al Hércules de Alicante para estar en la Playa de San Juan sino para aportar lo mejor de mí», afirmó el guardameta canario, quien indicó que el conjunto blanquiazul, que se mantiene invicto en la pretemporada, aún tiene «bastante margen de mejora».

El portero destacó que el cuadro de Ángel Rodríguez ha demostrado «que puede competir» y que se ha acoplado bien a pesar de que casi todos los jugadores son nuevos en el club y apenas se conocían. Carlos Abad definió al bloque alicantino como un equipo «intenso con y sin balón» y valoró que en Segunda RFEF «lo que marca las diferencias es la intensidad defensiva y ofensiva».

En cuanto a su estado de forma, el portero dijo tener «los pies en el suelo» antes de admitir que sus sensaciones «son mejores cada día». El cancerbero insular ensalzó el nivel del grupo en el que competirá su equipo, con adversarios catalanes y baleares, aunque precisó que si el Hércules está a su nivel no debe preocuparse por los rivales.