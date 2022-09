Talento responsable, callado, con voz propia en el equipo. Titular indiscutible para quien más hizo por su contratación, Ángel Rodríguez, el centrocampista de Sacedón vuelve a coincidir con el preparador leonés cinco temporadas después de hacerlo en el Valladolid, ahora convertido el técnico castellano en cabeza de cartel tras su largo periodo de formación junto a Paco Herrera.

Para el hombre que está llamado a inventar los últimos pases, los definitivos, los diferenciales, el proceso de adaptación al equipo está siendo bueno pese a llegar al vestuario avanzada la pretemporada. "Nos falta tiempo jugando juntos, pero la adaptación ha sido muy buena y se está demostrando en el campo. En cuanto esté toda la plantilla a buen nivel físico, se verá a dónde somos capaces de llegar".

El futbolista guadalajareño, con la palabras justas, admite que lo que está viendo hasta ahora del bloque le gusta. "Es pronto, pero la ilusión del equipo es tremenda y se están haciendo las cosas bien. Queda mucho por delante, pero si seguimos en esta línea, los resultados serán buenos. Este equipo va a salir a todos los partidos a ganar, no entendemos el fútbol que queremos hacer de otra manera".

"Es pronto, pero la ilusión del equipo es tremenda y se están haciendo las cosas bien. Queda mucho por delante, pero si seguimos en esta línea, los resultados serán buenos"

La visita esta semana a La Pinilla, el campo del líder, que solo ha cedido dos puntos desde el inicio de la temporada, tiene que tomarse con naturalidad, según Sergio Marcos: "El partido del domingo es como todos, nos dará tres puntos, nada más. Hay que salir a competir y centrarse solo en lo que está en juego, no mirar más lejos, queda mucho por delante", insiste el veinte del Hércules.

"Cuando los futbolistas se conocen es más fácil jugar, todo fluye mejor, te sientes más cómodo, con más confianza. Estamos en ese proceso, pero el acoplamiento está siendo muy bueno a pesar de las circunstancias", valora el jugador de forma muy positiva.

"El partido del domingo es como todos, nos dará tres puntos, nada más. Hay que salir a competir y centrarse solo en lo que está en juego, no mirar más lejos, queda mucho por delante"

El ideario ofensivo de Ángel Rodríguez está tratando de resolver a favor del buen gusto el debate de si dos hombres como Míchel y él, con perfiles similares y cualidades parejas, debían coincidir en el campo al mismo tiempo o si lo mejor sería elegir a uno y apostar por el doble pivote defensivo que formarían Maxi y César Moreno. De momento, el entrenador no ha tenido ninguna duda... al menos de inicio.

"Jugué con Míchel en Valladolid y no descubro nada si digo que es un futbolista magnífico, con mucha calidad. Jugar a su lado es fácil, pero no solo para mí, para todos. En lo personal, siento que puedo dar más, pero estoy contento con cómo me están saliendo las cosas", reconoce antes de dejar ver el alivio que deja en su cara la voz que confirma que ya "no hay más preguntas".