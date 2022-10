De manera altruista, quemando su tiempo, robándole horas a su día a día profesional... Así han conseguido reunir los integrantes de la comisión del Centenario encargados de elaborar la lista de leyendas herculanas a quienes finalmente van a jugar el partido que conmemora este jueves los 100 años de vida (oficiales) del Hércules de Alicante. 35 elegidos que han tenido a bien formar parte de la fiesta que subraya la historia, toda, de una entidad por la que han pasado infinidad de individuos que han contribuido a la persistencia de un sentimiento de pertenencia que resiste a pesar de todo... y por encima de todos.

La llamada telefónica para estar presentes en el estadio la recibieron todos los que vincularon su carrera a momentos trascendentes del club, pero han sido estos cerca de 40 los que se han prestado con gusto a rememorar viejos tiempos y reencontrase con lo mucho que significó para ellos el paso por el equipo de la ciudad.

Manolo Jiménez y Quique Hérnández, dos de los emblemas del banquillo, ambos con ascensos a Primera y el segundo con el mayor números de partidos liderando el vestuario herculano, serán los encargados de dirigir el pulso contra 18 de las figuras legendarias de las selección española. Será este jueves, a las 20:00 horas, con acceso gratuito para los abonados y entradas a precios simbólicos (de 5, 7 y 10 euros en función de la zona de la grada) para tratar de conmemorar una efeméride irrepetible para el 99% de los aficionados.

La convocatoria que deberán gestionar ambos entrenadores —que estarán acompañados en el césped por otro de los que subió con el equipo a la élite, Esteban Vigo, ‘el Boquerón’—, la integran Valerio, Quique Sala, Miguel Marí y Toño (como porteros); Varela (hijo), Pellicer, Lledó, Giner, Pamarot, Espejo, Baroja, Peña, Rastrojo, Zunzunegui, Vicente Verdejo, Dani Barroso y Gonzalo Bonastre (como defensas); Paquito, Manolo Martínez, Álvaro Cámara, Visnjic, Luismi, Palomino, Juli, Raúl Ivars, Rufete, Latorre, Félix Palomero, Ramos, Israel y Fernando Béjar (como centrocampistas); con Sigüenza, Portillo, Moisés y Borge, como delanteros.

La relación definitiva de quienes sí han confirmado su participación es esta:

Porteros

Valerio

Toño Martínez

Miguel Marí

Quique Sala

Defensas

Alejandro Varela

Pellicer

Lledó

Giner

Pamarot

Gonzalo Bonastre

Espejo

Baroja

Paco Peña

Rastrojo

Zunzunegui

Vicente Verdejo

Dani Barroso

Centrocampistas

Paquito

Manolo Martínez

Álvaro Cámara

Visnjic

Luismi

Palomino

Juli

Raúl Ivars

Rufete

Latorre

Félix Palomero

Ramos

Israel

Fernando Béjar

Delanteros

Sigüenza

Portillo

Moisés

Borge

A estos 35 futbolistas se unirá durante unos minutos Fernando Giner, actual presidente de la Asociación Española de Futbolistas Internacionales, quien también militó durante una temporada en el equipo alicantino. Los dos preparadores, «felices y nerviosos» por volver a sentarse en el banquillo del José Rico Pérez agradecieron públicamente a los integrantes de la comisión del Centenario, recordando explícitamente a uno de ellos, Ramón Pérez, ex redactor de INFORMACIÓN, por haber logrado la respuesta afirmativa de los futbolistas «que han aceptado», y también de los que no han podido o no han querido unirse a la fiesta «a pesar de haber sido invitados».

Los dos entrenadores, en un tono conciliador, pidieron a los aficionados «el máximo cariño con el equipo de sus vidas» porque «estamos celebrando, nada más y nada menos, que cien años de existencia», arguyeron ambos. Para los técnicos, la celebración del centenario pertenece a los aficionados, a los jugadores, a los que han hecho historia de alguna manera, por eso desearían que se tomara el evento como lo que es y no se ligara a la marcha actual del equipo ni a su situación coyuntural.

Faltan nombres ilustres en la convocatoria de 35, pero es que decidieron no aceptar, declinaron amablemente la invitación alegando razones laborales, la mayoría, familiares, por la imposibilidad de conciliar, e incluso de salud. A este grupo pertenecen Tote, Alfaro, Sergio Fernández, Farinós, Falagán, Kempes (que debía desplazarse desde América), Eduardo Rodríguez, David de la Hera, Paco López, Sendoa, Samuel Llorca, Calatayud, Unai Alba, Pascual Luna Parra, Betzuen, Albadalejo, Falcón y Chechu Flores, además del técnico José Bordalás, a quien también se cursó invitación. En el caso de Antón, por ejemplo, dijo que no podía jugar, pero que sí estaría en el estadio. No será así en el caso de los anteriores.