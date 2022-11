Paco Peña, secretario técnico del Hércules, no dudó en cargar con toda la responsabilidad de la grave crisis que está atravesando el conjunto blanquiazul, en zona de descenso a Tercera RFEF, y confirmó que el club hará cambios en la plantilla en el mercado de invierno. El exjugador negó tajantemente que se le haya pasado por la cabeza arrojar la toalla y respondió a una pregunta sobre Enrique Ortiz: "Está como todos, jodido porque él quiere que ganemos y no aparecer, que no le demos ningún problema; si hay alguna necesidad él está siempre disponible”.

"He decidido convocar esta rueda de prensa para asumir la responsabilidad de la situación del equipo. Confío 100% en estos jugadores y creo que tienen nivel para conseguir el objetivo" , afirmó Peña nada más arrancar su discurso. "Quiero hacer autocrítica pero a lo mejor no he sabido transmitir a los jugadores o no he sabido llegar a ellos en momentos determinados. Somos conscientes de que estamos a tiempo de todo pero cada uno tenemos que dar nuestra mejor versión. El rumbo no es el que queríamos nosotros, pero al principio hicimos cosas buenas pero no sé porqué luego fuimos a peor. Cometemos errores no propios de jugadores que están en el Hércules, todo lo que llega es gol", significó.

Peña se dirigió también a los aficionados: "No les podemos pedir nada más. Es verdad que no se puede permitir lo que ocurrió el domingo pero sí entendemos su indignación. Es entendible porque estamos en descenso. Hubo momentos de serio peligro para la integridad de mucha gente, hay que intentar ayudar todos". "Hay que hacer autocrítica y asumir cada uno su responsabilidad. La responsabilidad de esta plantilla es mía y el culpable de lo que está ocurriendo soy yo, con muchos matices. Intentaré de aquí al mercado de invierno solventar las carencias que podamos tener que antes no la veíamos solventarlas", señaló el secretario técnico. "Vamos a traer gente seguro. Tenemos un problema en defensa. La plantilla tiene nivel porque he visto a los jugadores en otros equipos, pero estamos cometiendo muchos errores", confirmó.

En cuanto a Ángel Rodríguez, Peña mantiene su confianza pero tampoco quiso ir más allá: "Es el entrenador del Hércules. No vengo a ratificarlo sino a asumir mi responsabilidad. Ángel está fuerte, con muchas ganas, trabaja de forma espectacular y está con ganas de sacar esto adelante". El exlateral aseguró que no se arrepiente de su vuelta al Hércules: "Cuando llegué sabía que si las cosas no iban bien el ambiente iba a estar crispado. Sabía dónde me metía. Lo que ocurrió el otro día con gente fuera me ha pasado como jugador y he salido más fuerte. Se lo quiero transmitir al equipo y se lo dije en el vestuario, que era el momento de salir fuera y asumir lo que nos digan en el patio de caballos y de saber lo que es el Hércules para lo bueno y para lo malo. Que sepan dónde estamos y vean la realidad. Era el momento de hablar, no esperar al lunes. Es verdad que si ganamos partidos y remontamos toda la gente que está fuera estará animando y será todo lo contrario. Por eso no me arrepiento en absoluto. Podía haberme quedado en el Intercity en zona confort pero me gusta el reto. Esto todavía no ha acabado y va a ir a mejor".

Peña tuvo unas palabras para Valentín Botella: "Me fastidia lo que está asumiendo él y lo que pasó el otro día. Es un hombre con mucho temperamento. Estará con nosotros", señaló.

En cuanto al estado de ánimo de Enrique Ortiz, propietario de la entidad y blanco de las críticas de la afición, el secretario técnico aseguró que está fastidiado por la situación del equipo y garantizó que nunca le ha puesto "ni un problema para poder fichar, ninguno, todo lo que he querido, tenga el valor que tenga dentro de uno límites". "Quiere que el equipo gane y ni aparecer. Está ahí por si hay algún problema o necesidad en el día a día. Puede caer mejor o peor o gustar o no sus años de gestión, pero lo que yo vivo es eso", concluyó.