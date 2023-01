No ha habido sorpresa y el Juez Único de Competición ha suspendido a Jean Paul con dos encuentros por su expulsión ante el Ibiza Islas Pitiusas del pasado domingo. Como se esperaba, las alegaciones del Hércules no han servido para nada y el delantero francés se perderá los encuentros ante el Mallorca B en el Rico Pérez y en Badalona la semana próxima. La redacción del acta del árbitro no dejó lugar a dudas: «En el minuto 21, el jugador Jean Paul fue expulsado por el siguiente motivo: tras una disputa del balón, y estando el adversario en el suelo, intentar golpearle con el puño cerrado, cargándolo pero no impactando, estando el balón en juego, pero no en disputa entre ellos», escribió el colegiado ilerdense.

Hércules CF: Ander Vitoria se la juega el domingo El Juez Único lo tuvo claro tras ver las imágenes proporcionadas por el club blaquiazul: «Siendo las imágenes compatibles con lo reflejado en el acta, y ante la inexistencia de pruebas que lo desvirtúen, no puede apreciarse el error material manifiesto que se alega,con independencia de que esas imágenes sean compatibles con otras versiones de los hechos, incluida la que expresa el Club recurrente. Las meras dudas tampoco serían suficientes para demostrar ese error ‘claro y patente’, lo que me lleva a desestimar las alegaciones realizadas». Además, se castiga «con una multa accesoria al club en cuantía de 45,00 € y de 300,00 € al infractor». De esta forma, Lolo Escobar afrontará los dos próximos encuentros sin Jean Paul, el jugador al que dio la oportunidad nada más llegar al banquillo y que de momento ha respondido con dos goles.