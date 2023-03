Ningún dato presente invita al optimismo y tal vez sea eso lo que juegue más a favor del Hércules este mediodía en Santa Eulalia, el extraño sentido del humor que gasta el destino algunos días. El equipo alicantino ha viajado a Ibiza sin tres defensas importantes y sin su pivote titular en la contención. A pesar de eso está obligado a puntuar en un campo de los más difíciles del grupo, un recinto deportivo de hierba sintética y dimensiones reducidas al límite del reglamento en el que solo han conseguido ganar dos equipos en la presente temporada: Espanyol B, al comienzo del curso, y el filial del Real Zaragoza, recientemente.

El resto de envites de la Peña Deportiva en su feudo se han resuelto con siete triunfos ibicencos y dos empates. Estos números inquietan, sí, pero se da la circunstancia anómala de que el las cuatro victorias que ha conseguido esta campaña el Hércules lejos de Alicante han sido sobre caucho. Se ha impuesto a Ebro, Badalona Futur, Atlético Saguntino y Prat pisando hierba artificial como la del Campo Municipal de Deportes de Santa Eulalia.

Las bajas de Raúl Ruiz, Riera y Diego Jiménez obligan a Escobar a improvisar una defensa y a probar la séptima dupla de centrales en lo que va de curso

A eso puede aferrarse el equipo de Lolo Escobar, pero enfrente no tendrá a un bloque entregado por entero al fútbol directo, al pelotazo rápido al área esperando a la segunda acción, la que se genera después de un mal despeje, un mal bote o una mala salida del balón. El conjunto insular, actualmente tercero con siete puntos más que los blanquiazules, trata de hacer circular el cuero con pausa, de darle sentido a la posesión, de defender con la pelota aunque las condiciones del terreno de juego no lo propicien.

César Moreno y Nico Espinosa, lesionados, y Cedrés, sancionado, obligan al técnico a convocar a Sergio Marcos

Pero el de este domingo no es un duelo en circunstancias normales. Manolo González sabe que su adversario le visita con una defensa inédita, con la séptima dupla distinta en el eje de la zaga y que esa ausencia de conjunción es terreno abonado para los fallos no forzados, así que intentará explotarlo en su favor. Sin Raúl Ruiz ni Riera, sancionados, y con Diego Jiménez, lesionado, la línea por delante de Carlos Abad es un misterio que no se resolverá hasta dos horas antes del inicio.

El preparador extremeño ha probado algunas variables puntuales, pero en la que más ha insistido es en la que conforman Víctor Eimil (que no le gusta nada como lateral puro) y Retuerta en los flancos, con Dani Marín y Mario Gómez como pareja en el centro. Se reserva a Felipe Chacartegui, que puede ocupar varias demarcaciones en caso de necesidad.

EL DATO 6 Goles ha recibido la Peña Deportiva en su campo en toda la temporada ►El equipo de Santa Eulalia, con 7 triunfos, es el segundo mejor como local del grupo, solo ha perdido dos encuentros en la isla de los 12 que lleva jugados allí hasta la visita del Hércules, que es uno de los cinco equipos que ha logrado imponerse a los ibicencos en el presente curso (2-1).

Nunca han jugado juntos en un partido y casi no lo han hecho ni a la hora de entrenar, así que las primeras conclusiones se deberán sacar sin ensayos previos, sobre la marcha y contra un equipo que lleva 32 goles marcados, únicamente el Mestalla ha sido capaz de meter más en lo que va de año. Asusta la tesitura a la que se enfrenta el Hércules, pero es la que tiene y la que debe superar. Puntuar se antoja capital porque cosechar otra derrota supondría la cuarta en cinco partidos, la cuarta seguida frente a rivales de la parte alta... es decir, la constatación de que el proyecto puesto en manos de Escobar no está para grandes retos.

Los cuatro partidos que ha ganado el Hércules a domicilio en la presente campaña se han jugado sobre superficies de césped artificial

La otra interrogante a despejar por el preparador blanquiazul es la selección de los atacantes. Debe elegir entre la fórmula que le salió bien en el campo del Ebro –con Jean Paul descolgado en la derecha y un nueve (allí fue Ander Vitoria) en la punta– o la que más veces ha empleado, con Artiles en la banda y el francés como única referencia ofensiva.

La lista de ausentes es tan amplia (tampoco están disponibles César Moreno y Nico Espinosa, lesionados, ni Cedrés, sancionado) que el entrenador ha echado mano de Sergio Marcos, que se había acostumbrado a pasar los fines de semana en casa, literal, en los últimos dos meses. La nota favorable: Roger Colomina, un fijo para González, responsable de tres tantos esta temporada, no aparecerá en el centro del campo de la Peña Deportiva porque la semana pasada vio la quinta amarilla en la victoria de su equipo en Alzira (1-2).