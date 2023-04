«Ojalá todos pudieran ver lo que hacen mis futbolistas en las sesiones de trabajo y después, lo que se esfuerzan cada día», dijo el entrenador que cierra los entrenamientos a la prensa y no duda en señalar culpables dentro del campo cuando vienen mal dadas. El Hércules encajó ayer su cuarta derrota en casa, la décima del curso, pero Lolo Escobar creyó conveniente sacar pecho de los puntos que lleva el cuadro blanquiazul con él en el banquillo. «Solo hay un equipo que haya sumado más de los 28 puntos que llevo yo desde que llegué», subrayó, refiriéndose a la Peña Deportiva.

«Para mí, nuestro partido ha sido muy bueno hasta que el Olot nos ha marcado el primer gol, después hemos bajado los brazos y no hemos competido», valoró. «Está muy difícil llegar a la promoción, pero no es imposible y mientras quede una mínima opción yo voy a pelear por conseguirlo. Yo no tengo 20 años, yo no puedo ponerme nerviosos como mis jugadores, yo tengo que aguantar y seguir trabajando para dar con la forma de alcanzar nuestro objetivo, y si no lo consigo, quien tenga que tomar las decisiones, que decida qué hace conmigo al final de temporada», arguyó el preparador extremeño.

«Voy a seguir trabajando para llegar al objetivo, y quien lo tenga que decidir, que vea qué hace conmigo al final de temporada»

«Hemos evidenciado una falta de contundencia arriba muy clara, pero es la misma de toda la temporada. Los goles que nos perjudican no son los que nos hacen, sino todos los que no acertamos a marcar nosotros», revela el técnico de Don Benito en su encuentro número 17 al frente del equipo.

«En las cuatro jornadas que restan tenemos que sacar tres puntos más que en la primera vuelta para asegurar la promoción», calculó Escobar a pesar de que eso es imposible porque entonces logró tres victorias y un empate.

«Nuestra última media hora ha sido un desastre, seguro que la peor desde que yo estoy aquí, y asumo que conmigo solo hay palo o caramelo, ahora me toca palo y acepto todas las críticas, pero nadie de los que opina sobre mi equipo ve lo que yo veo a diario, nadie más que yo», denuncia.

El técnico, que confió en que algunos de sus atacantes «se equivoque y vuelva a tener una racha anotadora» en lo que resta de Liga, reunió a todos sus futbolistas en el centro del campo mientras el estadio mostraba su enfado con el proyecto: «Lo he hecho para decirle a mis hombres que esto no se ha acabado todavía».