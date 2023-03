El Hércules está cada semana más cerca de no conseguir el objetivo. Y no es una cuestión hipotética sujeta a la superstición, son sus números los que no soportan el reto de lograr el ascenso al final de la temporada. Hay once clubes de los 17 que compiten con él en el grupo 3 que firman mejor coeficiente de goles que los blanquiazules, es decir, que tienen un mejor balance entre los que marcan y los que reciben.

El equipo de Lolo Escobar ocupa la duodécima posición en ese apartado estadístico, que refleja que los alicantinos encajan más de un gol por contienda de promedio. En las primeras 25 jornadas le han endosado 30, una sangría que convierte a la defensa herculana en permeable, casi en transparente. Solo cinco franquicias están peor que la blanquiazul, tres viven hundidas en el descenso y dos se asoman a él. Hércules CF: Lolo Escobar sentencia a Ander Vitoria Para solventar esta anomalía solo existen dos soluciones: mejorar el sistema de contención para rebajar la sangría o ser muy productivo en el área enemiga y así compensar el déficit. El mercado de invierno se encaró con el primer propósito, pero se descuidó el segundo pese a que, hasta que se abrió la ventana de fichajes, los delanteros puros del Hércules, Ander Vitoria y Jack Harper, tan solo habían celebrado dos tantos entre los dos, ambos con firma escocesa. 2 GOLES ► Entre Ander Vitoria y Jack Harper en las primeras 25 jornadas. Ambos marcados por el escocés, el último, hace casi cinco meses, fue contra la Peña Deportiva en la primera vuelta. Casi cinco meses lleva sin ver puerta el «nueve», una vuelta entera. La última vez que logró una diana fue contra la Peña Deportiva, en el Rico Pérez, en octubre. El vizcaíno ni siquiera se ha estrenado todavía. A pesar de esta evidencia, el agujero atrás era tan notable, que se sustanció la contratación de defensas (y su consiguiente gasto) por encima de cualquier otro factor. La apuesta salió mal porque el plantel que entrena Lolo Escobar adolece de lo mismo que el que ayudó a conformar en verano Ángel Rodríguez. Los bloques de ambos son casi transparentes. Ninguno de los equipos que aspiran al ascenso –y están metidos de lleno en la pugna por él a falta de 9 jornadas para el final de la temporada regular– recibe más goles que el Hércules, marca menos o firma peor coeficiente que él. Es así de crudo. Los goles no mienten, su mancha te delata, por eso cuesta ver a este club disputando la promoción sabiendo que, de las nueve fechas que restan, cuatro son frente a equipos mejor clasificados en la actualidad: Formentera, Manresa y Terrassa (consecutivamente en las próximos 21 días) y el filial del Zaragoza, más adelante, en la jornada 31. El delantero Jack Harper busca relanzar su carrera en el Hércules Lolo Escobar, tras el tropiezo en Santa Eulalia (el cuarto en cinco semanas, el noveno del curso), dijo que los cuatro primeros clasificados «ya no son equipos de nuestra Liga» y que el único objetivo al que puede aspirarse a partir de ahora «es a terminar quintos», un testimonio tan realista como descorazonador en la cuarta categoría del fútbol español. 4 puntos separan ahora de ese escalón, justo el que ocupa el Formentera, próximo rival de los alicantinos. Si no se puntúa... adiós.