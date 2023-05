«Creo mucho en el trabajo semanal y después de las sesiones de los últimos días he decido poner a los once que mejor han estado. Menos mal que al final hemos ganado, porque si no...», ha declarado Lolo Escobar después de haber ganado el partido gracias a dos futbolistas que arrancaron el partido sentados en el banquillo, Jean Paul y Sandro Toscano.

Con un alto grado de pesadumbre, «aunque aliviado», el preparador del Hércules admite que se le está indigestando el final de temporada. «Tengo muchas ganas de que se acabe ya esto», afirmó sin tapujos. «No estoy contento a pesar del triunfo. Hemos ganado más por orgullo y amor propio que otra cosa, pero necesitábamos los tres puntos y los hemos logrado, me quedo con eso».

La expulsión de Luque Júnior a la media hora de juego volvió a servir para entender el poco calado que tienen las palabras del preparador extremeño en sus jugadores. «Un minuto antes de que viera la segunda amarilla, he hablado personalmente con él para hacerle ver que era importante seguir con once, que no arriesgara, y en la siguiente acción hace lo que hace... en fin», asume resignado el responsable del equipo.

«Con uno menos, hemos hecho lo que nos ha dejado hacer el rival. No podíamos ir a presionarles arriba porque no hubiéramos llegado con fuerzas al minuto 90», se excusa el preparador de Don Benito aceptando la superioridad futbolística del Atlético Saguntino a lo largo del tiempo reglamentario. «Hemos ganado con la ocasión clara que no hemos sabido meter en otras ocasiones y con la gran actuación de Iván Martínez, al que quiero felicitar públicamente por el gran partido que ha hecho, ha estado de diez», remarca.

A falta de un partido, con la clasificación para la Copa del Rey a mano y la permanencia en la cuarta categoría nacional ya certificada, Lolo Escobar no dejó pasar la oportunidad de afear el trabajo de la secretaría técnica y aseguró sentirse con fuerzas para cumplir su contrato... siempre que se cumpla una condición: «Me gusta mi profesión, es dura, hay que aguantar muchas cosas, insultos, mofas, pero la amo y la ejerceré muchos años más. Me he desgastado, pero quisiera seguir siempre que pueda participar en la confección de la plantilla porque esta no ha he hecho yo y le han faltado muchas cosas, fondo de armario», denuncia pese a estar presente en la planificación del mercado invernal.