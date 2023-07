La apuesta de Paco Peña es Rubén Torrecilla, extécnico del Castellón, tras la huída de Lolo Escobar. El acuerdo será oficial una vez que el técnico de Don Benito firme su rescisión de contrato para marcharse al Algeciras, que aguarda atentamente el desenlace del conflicto. El Hércules confía en el entrenador de Plasencia para luchar por el ascenso, aunque antes habrá que terminar de configurar un equipo que Escobar ha dejado a medias. El perfil de Torrecilla gusta en el conjunto blanquiazul y sobre todo la velocidad con la que ha aceptado el reto de entrenar en el Rico Pérez. El exentrenador del Castellón vendrá acompañado de su cuerpo técnico para afrontar la temporada en la Segunda RFEF.

El que será nuevo entrenador del Hércules ha dirigido cinco partidos en Primera División con el Granada, así como 36 encuentros con su filial nazarí y 17 partidos la pasada campaña en la Primera Federación con el Castellón, donde estuvo luchando con el Eldense por la primera posición.

El acuerdo será oficial una vez que Escobar firme su desvinculación. Lo que tiene claro el Hércules es que va a ser inflexible en su intención, que es cobrar una indemnización por el perjuicio que le ha causado ahora mismo la marcha del entrenador a falta de solo dos semanas para el inicio de la pretemporada y con más de medio equipo por hacer. Las últimas declaraciones del entrenador en las últimas semanas de la temporada ya denotaban inquietud y malestar por todo el entorno del Hércules. Sus palabras dejaron claro que la presión y las críticas le estaban pasando factura. Pese ello, tras consumar el fracaso de dejar al Hércules sin posibilidad de jugar el «play-off» y muy cerca de tener que jugarse el descenso en la última jornada, Escobar insistió en su deseo de continuar en el conjunto blanquiazul, aunque con una condición, que su opinión contara en la confección de la plantilla. Y así se estaba llevando a cabo porque llegaron jugadores que pidió él expresamente.

Pero no ha sido suficiente para sentirse a gusto en Alicante y no ha dudado en coger el primer tren que ha pasado por su puerta. El Algeciras se interesó por él y vio la puerta abierta a dejar el Hércules y cambiar de ciudad en busca de un club con menor presión. Pero se ha topado con un Hércules que no está dispuesto a dejarse marchar tan rápidamente ni, por supuesto, gratis.

El club blanquiazul se ha encontrado con una situación totalmente imprevista a estas alturas de verano pero que puede venir bien por el mal sabor de boca que dejó el técnico en el último tramo de la temporada dejando en el olvido su buen inicio cuando cogió el equipo. Con Torrecilla se empieza de cero y con mejores sensaciones.

El club no tuvo dudas sobre mantener en el cargo a Escobar pese al fracaso aprovechando además que tenía contrato y todo parecía fluir de una manera normal hasta que de repente puso sobre la mesa la oferta del Algeciras para abandonar la entidad dejando atónito a Paco Peña, principal responsable de la comisión deportiva.