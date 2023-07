Vuelco súbito a una pretemporada que se desarrollaba con una calma extrema... hasta este mismo martes. El entrenador del Hércules, Lolo Escobar, le pidió al final de la tarde a la directiva dejar el equipo a dos semanas del comienzo de la pretemporada y, además, hacerlo como agente libre, si fuera posible. La intención del todavía técnico blanquiazul era la de poner rumbo a Algeciras junto a su hermano, su ayudante en el banquillo del Rico Pérez, para competir el próximo curso en Primera RFEF, una decisión que cayó como un jarro de agua fría en el seno de la entidad, que confió en él para seguir al frente del proyecto a pesar de su gris final de campeonato.

Lolo Escobar desea integrarse en un club con menos carga mediática y presión social, no quiere revivir algunos de los pasajes que asegura haber sufrido durante su estancia en Alicante, en la que el nivel de exigencia a todos los niveles es máximo. El preparador de Don Benito aseguró públicamente que lo había «pasado muy mal» como entrenador del Hércules, sobre todo cuando dejaron de acompañarle los resultados al comienzo de la segunda vuelta.

La decisión del técnico ha pillado por sorpresa a la comisión deportiva, que confió en él pese al final gris de campeonato

El Hércules, que entiende que no se puede quedar con una pieza tan fundamental como la del entrenador si este no está convencido de querer asumir esa responsabilidad, no le cerrará la puerta siempre que su marcha se produzca en unas condiciones ventajosas para la entidad, que no estaba dispuesta anoche a ver salir a su entrenador sin recibir una contraprestación económica. El presidente blanquiazul, Carlos Parodi, inició las conversaciones con el Algeciras para avanzar en un acuerdo por el «traspaso» del técnico (y de su hermano por el mismo precio) al conjunto andaluz, que estuvo flirteando con el descenso a Segunda RFEF hasta el final del campeonato.

El de Don Benito quiere trabajar en un equipo con menos carga social y presión mediática tras lo vivido en Alicante

En caso de que no existiera entendimiento, sería el propio preparador extremeño quien, llegados a este punto, podría dar el paso de sufragar su renuncia en primera persona, algo que, de momento, no se está desechando porque todos los escenarios están abiertos. En cualquier caso, la situación que deja el deseo de Lolo de Escobar de abandonar la SAD propiedad de la familia Ortiz a 15 días del inicio de la pretemporada es muy difícil de solventar tanto si sale como si al final él mismo, obligado por la coyuntura, se fuerza a quedarse.

1 AÑO De contrato le queda a los hermanos Escobar ► Los vínculos laborales del primer y del segundo entrenador del Hércules expiran el 30 de junio del año que próximo. Ambos, junto al preparador de porteros, asumen también la tarea que otros equipos desempeñan los analistas, los que desentrañan a los rivales y buscan perfiles de jugadores para el director deportivo.

El Hércules buscará una solución que no menoscabe los intereses blanquiazules, pero también es consciente de que quedarse con alguien que no desea estar es una forma muy mala de afrontar el tercer intento de escapar de la cuarta categoría, sobre todo porque quien se quedaría a disgusto sería el hombre llamado a liderar el vestuario. Este miércoles está previsto que continúen las negociaciones, pero la resolución del conflicto no puede demorarse porque apenas existe margen para dar con su sustituto.