Satisfecho con el resultado final y convencido de que podrá cumplir la temporada que aún le queda al frente del equipo por contrato. Lolo Escobar no nombra la clasificación para la Copa del Rey como un logro y cierra el curso «agotado por lo vivido en los seis meses que llevó aquí, que ha sido muchísimo, pasa de todo en un club como este, es increíble todo lo que mueve y la presión que se siente», volvió a repetir.

Al final de los 90 minutos, un golpeo de Artiles convertido en gol tras ser desviado por Dennis, dio el triunfo al Hércules y el derecho a estar entre los 106 conjuntos que participarán en el torneo del KO. «No hemos hecho un partidazo, pero hemos controlado el juego siempre. Iván (Martínez) solo ha hecho una parada. Hemos hecho lo que tocaba, que era sumar los tres puntos», estima el técnico de Don Benito, que abundó en la necesidad «de rearmar al equipo» para la próxima campaña.

«Es un alivio que se acabe, pero ahora toca rearmarse. Nos han pasado muchas cosas, buenas y malas, ha sido una experiencia límite, así que ahora necesito resetear porque de mí se han dicho y se han escrito muchas cosas».

Escobar no ha escuchado a nadie dentro del club que no quiera contar con él para iniciar la pretemporada. «Tengo un año más y nadie me ha dicho que no siga, pero siempre tengo la maleta hecha por si acaso», advierte. «Me gustaría que mi opinión se tuviera en cuenta en la confección del equipo», matizó rebajando sus expectativas iniciales, cuando sostuvo que quería ser el responsable de la planificación.

«Al final, quien se la juega soy yo, así que es normal que tenga algo que decir al respecto del equipo», sostuvo sobre el césped de Can Misses, liberado de tensión. «Estoy tranquilo, pero ahora es el momento de, como decía mi padre, ver cómo caza la perrilla. Lo primero es ordenar la cúspide de la pirámide y yo estoy en la parte baja. Luis Castillo no ha hablado conmigo aún, pero tampoco está claro cómo quedará ordenado el club, así que hay que esperar», esgrimió Lolo Escobar.

El regalo de las camisetas a los aficionados desplazados a Ibiza para estar con el equipo que se vivió tras el pitido final lo entiende Escobar «como el valor principal que tiene el Hércules». «Ojalá un día podamos devolver a toda esta gente todo los que nos da, son el principal activo y sería justo saldar con ellos esta deuda».