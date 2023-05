Aún no ha sido presentado como nuevo presidente del Hércules y ya ha llegado el primer choque con Enrique Ortiz. El empresario alicantino ya ha hecho saber a su entorno que no está dispuesto a asumir el cargo si el máximo accionista no cumple con lo pactado hace más de un mes. El hotelero puso como condición para aceptar el ofrecimiento del constructor tener plena autonomía en sus decisiones tal y como quedó redactado en el comunicado del Hércules: «Castillo asumirá el control absoluto de la gestión institucional y deportiva del Hércules Club de Fútbol, con autonomía en todos los niveles de decisión y con el propósito de establecer un nuevo rumbo en el club blanquiazul».

El Hércules recurre a Subirats como asesor y piensa en Ovidio como gerente Según varias fuentes del entorno de Castillo, el hotelero alicantino pidió aplazar una semana su presentación como presidente del Hércules para dar tiempo a que Ortiz reculara y le diera plena autonomía en el día a día de la entidad. De momento, no se han dado las condiciones y este jueves el expresidente del Lucentum volverá a tener una reunión con el máximo accionista para limar los puntos de confrontación antes de decidir si viaja o no con el equipo a Ibiza en lo que sería su primer acto como presidente del Hércules. Momentos de reflexión de Luis Castillo que está meditando dar marcha atrás en lo que sería un nuevo vuelco al escenario blanquiazul. Hasta el momento, el empresario le ha presentado una oferta a Ovidio para convertirse en el director general de la entidad al tiempo que Carlos Parodi abandonará las oficinas del Rico Pérez. El Hércules de Castillo: ¿Un proyecto nuevo? Todo en el aire a la espera de que tanto Ortiz como Castillo limen las primeras diferencias o se hagan insalvables. La intención del club es formar una comisión deportiva fuerte con la presencia de Subirats y Peña manteniendo a Dani Barroso como responsable de la cantera aunque la idea es fichar a un director deportivo por encima de todos ellos. Artiles pide disculpas Por otra parte, el centrocampista del Hércules José Artiles afirmó este miércoles en rueda de prensa que los jugadores deben ser autocríticos y pedir disculpas por la temporada realizada, ya que no han estado a la altura de los objetivos marcados. El equipo alicantino, cuyo objetivo era el ascenso directo, no ha logrado clasificarse para la fase de ascenso, por lo que afrontará el último partido de Liga en Ibiza con el único aliciente de intentar asegurar una plaza para la próxima Copa del Rey. «Por desgracia no nos ha salido nada como hubiéramos deseado», dijo el canario, quien llegó al Hércules en el pasado mercado de invierno. El jugador se agarró a argumentos como «la profesionalidad y el orgullo personal» para encontrar una motivación ante el último partido del campeonato. «Tenemos que conseguir ese punto de motivación y exigencia y dar la cara para asegurar la Copa y sumar los tres puntos», indicó Artiles.