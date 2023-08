El delantero argentino del Hércules Agustín Coscia ha aformado este viernes, durante su presentación oficial, que fichar por el equipo alicantino supone "un reto espectacular" que le llega "en el momento ideal" de su carrera deportiva.

El atacante, que llega a Alicante tras firmar buenos números en el Alzira y el Tudelano, ha asegurado esta mañana que aceptó la propuesta blanquiazul por "la historia del club, el estadio, la gente y el escudo".

"En Argentina se conoce bastante al club y a los jugadores que pasaron por aquí. La historia y la forma de vivirlo de la gente fue lo que más me impulsó a venir para acá", argumentó el jugador, de 26 años de edad.

Coscia recordó que lleva dos años y medio en España y que esta oportunidad de jugar en el Hércules llega en un momento en el que se siente "cómodo y con confianza".

"Conozco la categoría y me tomo esta etapa como un lindo desafío que afronto con ganas y responsabilidad", señaló el rosarino, que se definió como un delantero "al que le gusta vivir en el área y rematar todo lo que llegue".

Coscia no quiso marcarse una cifra de goles, pero admitió que le gustaría mejorar la cifra del pasado curso "porque se siempre se puede un poco más".

"Al delantero se le piden goles y cuantos más metas, mejor. Pero no me vuelvo loco", quien calificó como un "privilegio y no como un peso" tener la responsabilidad goleadora de un club como el Hércules.

"Es una oportunidad estar aquí y disfrutar de un año que va a ser espectacular y hermoso para todos", argumentó el delantero, quien dijo sentirse igual de cómodo como único referente ofensivo o con compañía.

Agustín Coscia pronosticó que los rivales que visiten el Rico Pérez "van a sufrir" y admitió que la ilusión del equipo es "pelear por todo", en alusión al ascenso, aunque aconsejó ir "partido a partido sin volverse loco".