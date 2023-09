Rubén Torrecilla, clarificador, elocuente, directo en su mensaje, sin dobleces, tiene un objetivo muy claro: «Mi equipo tiene que hacerle incómodo el partido a todos sus rivales, empezando por el primero, el Espanyol B». El Hércules inicia la temporada el domingo (20 horas, tvfootballclub.com) frente al filial perico y tiene que estar preparado para empezar a sufrir desde el minuto uno.

El técnico del Hércules, que debutará en partido oficial Alicante, recordó su experiencia en los banquillos de equipos filiales y aseguró que el Espanyol B «saldrá a demostrar y competir en un campo que es importante, un buen escaparate para los futbolistas que buscan el primer equipo».

Tensión de mercado

«Si están cómodos te complican, por lo que hay que llevar el partido a nuestro terreno para ganar», explicó Torrecilla, convencido de que el encuentro inaugural siempre marca el devenir de los grupos, aunque en ningún caso deba servir para sacar conclusiones precipitadas.

El bloque, todavía en construcción, espera la llegada de los últimos refuerzos. Sin embargo, el entrenador del Hércules está convencido de que el plantel con el que llega al inicio del curso es «muy competitivo».

«Hemos tenido abiertos varios frentes hasta el final para no dejar fichas libres, pero si me hubiera tenido que quedar con la plantilla que tengo en este momento no hay problema, es perfecta, muy competitiva y muy equilibrada», sustanció el técnico, quien añadió que está «muy contento» con el vestuario que ha formado la secretaría técnica.

Torrecilla ensalzó el trabajo realizado por él y su cuerpo técnico, que ha logrado conjuntar y dotar de una identidad a una plantilla «nueva al 85 o 90%» y destacó como su principal virtud su capacidad para competir, la unión en el grupo y también su juventud, recordando que la media de edad del bloque es de 24 años.

Cabeza siempre alta

El entrenador extremeño reconoció la importancia de «empezar ganando» pero, más allá del resultado, manifestó que desea que su equipo lo dé todo para que pueda salir «con la cabeza alta del campo». El técnico asumió que el Hércules tiene que aspirar a lo máximo, pero pidió ir «partido a partido porque el ascenso no se logra hasta mayo, y para eso hay que superar muchas etapas antes».

«Tenemos equipo para ser primeros y meternos en el ‘play-off’, pero partido a partido. Cuando estemos a dos meses del objetivo, lucharemos por él», indicó el cacereño, quien garantizó que todo futbolista debe competir «al 150%» para jugar con él. «Conmigo tienen sitio todos los jugadores que peleen por su puesto, los que me demuestren implicación, solidaridad con los compañeros, los que mantengan una vida profesional ejemplar», avisó el preparador del Hércules.

Dani Romera

El responsable del banquillo lamentó que Dani Romera, el delantero con el que soñaba tras haberlo dirigido al inicio de la temporada pasada en Castellón, rechazara la propuesta blanquiazul. «Es un jugador top, probablemente el mejor 'nueve' de Primera RFEF, así que es normal que haya muchos clubes peleándose por él de superior categoría a la nuestra».

Sobrellevar la presión volverá a ser clave este curso, dentro y fuera del césped: «Sé dónde vengo y qué se pide. Vamos a ser un equipo competitivo y agresivo», sentenció el entrenador, que explicó que lo más normal será que reserve a Nico Espinosa, con una sobrecarga muscular propia de la pretemporada, para el debut liguero.