Rubén Torrecilla ha asegurado este viernes en rueda de prensa que su equipo tiene que disfrutar esta temporada del "campazo" que tienen, en alusión al Rico Pérez, por lo que sus partidos como local no pueden convertirse en un problema, como sí sucedió en las últimas temporadas.

"Aquí tenemos que venir a disfrutar, a competir y a transmitir a la afición. No es un sufrimiento nunca", dijo el técnico extremeño, quien confió en que los más de 6.500 abonados con los que ya cuenta el club le den al equipo "ese plus para que el que venga aquí sufra si quiere ganar".

El entrenador admitió que para su equipo sería importante sumar de nuevo tres puntos este domingo, a las 19 horas, ante el Torrent, ya que recordó que el fútbol "va de ganar, ganar y volver a ganar, como decía el gran Luis Aragonés".

"Es un orgullo haber comenzado con dos victorias y trabajamos en sumar otra más, pero no nos fijamos en el pasado", comentó Torrecilla, quien valoró que el Torrent, pese a ser un recién ascendido, ya ha sumado cuatro puntos.

"Ha firmado bien, a jugadores de superior categoría, y es un equipo bien armado. Me preocupa su balón parado y su fortaleza física", señaló Torrecilla, quien no descartó modificar su ya habitual once inicial, si bien precisó que "lo que funciona no es fácil tocarlo".

¿Habrá rotaciones?

"No tengo problema en hacer rotaciones. Llevamos dos partidos y queda mucho. Todo el mundo va a aportar", señaló el entrenador, quien aseguró que el Hércules llega al partido preparado para competir en cualquier contexto y escenario.

Torrecilla no quiso calificar al Hércules como el rival a batir del grupo, sino como "el equipo que tiene que ganar". "Los jugadores no tienen que pensar más que en hacer bien su trabajo, en lo que se preparara cada semana, el resto, lo que piensen los demás, no es importante para ganar los partidos"

"No miro el escudo, sólo que tenemos que ganar. Si sacamos pecho nos lo hunde rápido cualquier equipo de la categoría", indicó el extremeño, quien señaló el buen ambiente que existe en el vestuario como la clave del buen inicio de temporada.

"Las empresas funcionan si tiene a sus trabajadores contentos y disfrutan de lo que hacen. Y nuestro equipo es eso. Un equipo unido, pero mal trabajado, puede dar resultados. Pero si encima está bien trabajado puede lograr el doble", finalizó.