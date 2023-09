El entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, aseguró este jueves, en rueda de prensa, que tras la primera derrota de la temporada su equipo está bien, por lo que hay que seguir mostrando total confianza en el grupo «y no volverse loco». «Ha sido una semana jodida porque no nos pensábamos que íbamos a perder, pero los jugadores ya están deseando que llegue el sábado para volver a ser un equipo competitivo», señaló el preparador extremeño. «Hay que conceder poco y ganar. El vestuario está concienciado y con ganas de que llegue el partido». Torrecilla aseguró que mantiene una confianza plena en la línea defensiva a pesar de las facilidades concedidas la pasada jornada en Sant Andreu, donde el Hércules recibió tres goles muy similares.

«Fueron tres pelotazos a la espalda y tenemos que mejorar esos detalles, cómo saber anticipar o chocar, porque muchos equipos nos jugarán así y son situaciones controlables», explicó Torrecilla, quien aclaró que «otra cosa sería que nos hubieran pasado por encima». «En la primera parte concedimos muy poco, el rival no salía de su campo. Contabilicé unos diez o doce acercamientos al área que no es fácil en esta categoría. Ellos no llegaron y el gol en el minuto 5 de la segunda parte nos hace daño. El problema mental vino de ahí, vimos que el partido lo podíamos ganar y que estaba controlado y el gol nos dañó», señaló el entrenador. «El segundo gol llegó muy pronto, nos volvimos a meter en el partido pero el problema fue el tercer gol. A mi equipo no le puedo decir que no compitiera porque no fue así, tengo confianza plena en la línea defensiva porque lo han demostrado desde la pretemporada. Hay que mejorar y seguir trabajando, pero no estoy preocupado ni mucho menos. Los pequeños detalles se pueden mejorar y seguir como estamos porque el equipo está compitiendo a un alto nivel», señaló el técnico del conjunto blanquiazul. «Hay que estar mentalizados y saber lo que tenemos que hacer en cada momento, corregir los errores y seguro que pasaremos por menos apuros. Faltó un poco de pizca y ellos estuvieron más acertados», añadió el preparador.

El entrenador admitió que el Hércules está «dolido» porque la derrota «hizo daño», algo que le gusta porque ve en el grupo «hambre por ganar». «En el viaje de vuelta me gustó mucho que en las seis horas que tuvimos de viaje de vuelta no escuché ni dos palabras. Parecía un funeral. El equipo estaba muy dolido porque no esperábamos que después de la primera parte que hicimos nos volviéramos con ese resultado, con lo que me gusta que sepan en lo que ha fallado», señaló Torrecilla, optimista de cara al partido del sábado sin dar mucha trascendencia la derrota sufrida en Sant Andreu.

Torrecilla descartó realizar grandes cambios en la alineación porque mantiene su plena confianza en los jugadores y advirtió de que el Andratx, próximo rival, es un conjunto «ordenado que vive de la contra y del juego directo».

«Intentaremos que tengan un desgaste. Hay que hacer un partido serio y conceder poco», explicó el preparador, quien se mostró convencido de que el Hércules, sea cual sea el resultado final, volverá a «transmitir» a su afición en el Rico Pérez.

Mendes, duda

Torrecilla confirmó la duda de Marcos Mendes y las bajas del argentino Agustín Coscia y Nico Espinosa para el partido del sábado: «Mendes es un jugador muy importante para nosotros y esperamos tenerlo disponible para el sábado. Con Nico tenemos que ir con cautela para que cuando vuelva sea para quedarse y no recaer más», informó el entrenador del Hércules, que tiene claro que el Lleida será uno de los rivales por el ascenso directo al final de temporada.

«Tenemos que centrarnos ahora en este sábado. Esto va de coger velocidad de crucero, de sumar y sumar. En abril veremos cómo estamos para conseguir el objetivo», concluyó el preparador blanquiazul la rueda de prensa previa al partido.