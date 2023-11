El debut de Agustín Coscia como delantero del Hércules en partido oficial se demorará un tiempo más. El delantero argentino ha completado su segunda semana de trabajo con el grupo y, como ha reconocido su entrenador, Rubén Torrecilla, con eso no vale para entrar en el once. El "nueve" blanquiazul entrará en la convocatoria, tal y como sucedió la semana pasada, pero su concurso en el duelo frente al Alzira del domingo (18:00 horas) solo se producirá si el encuentro está resuelto y no hay que ingresar en el campo con la máxima tensión competitiva.

El jugador rosarino aterrizó en Alicante en verano si haber realizado pretemporada y adoleció de una inflamación en el tendón de Aquiles que le ha tenido trabajando a baja intensidad desde su llegada. Recibió el alta hace 15 días, así que ahora el ariete está completando etapas de puesta a punto para alcanzar el tono físico que le permita estar en el campo con la misma energía que los demás. Coscia: «Llevar el nueve del Hércules no es un peso, es un privilegio» "Tenemos que ser pacientes con Agustín (Coscia) porque ha estado cuatro meses prácticamente parado y no podemos arriesgarnos con él. Acaba de empezar a entrenar con el grupo y para poder entrar en el equipo en este momento de la Liga, necesita ponerse muy bien. Este Hércules ahora vuela en el césped y no puedo obligar a un jugador que acaba de salir de una lesión a que se exponga a recaer por tener que presionar con la fuerza que yo le exijo a mi equipo", advierte Torrecilla. «Me encanta la ambición de este Hércules, su intensidad y sus ganas de salir a ganar» "Coscia nos va a dar mucho, pero será a su tiempo. No podemos precipitarnos con él porque no ha hecho pretemporada y la está haciendo ahora. No ha jugado ningún partido con nosotros, ni un minuto en un encuentro oficial, así que no vamos a poner en riesgo su regreso, que será cuando consideremos que está para dar el 100%, que ahora mismo no es posible por razones obvias y naturales", esgrime el preparador blanquiazul. Más suerte En los casos de Carlos de la Nava, con molestias en el sóleo, y de Alfonso Candelas, centrocampista un latigazo cervical, las probabilidades de que puedan formar de inicio son bastante más altas. El centrocampista salmantino ya está restablecido, dispone del alta médica y está a disposición del entrenador para ser alineado frente al Alzira. Con el lateral, "entre algodones", según ha reconocido el propio técnico, también se es optimista porque aún quedan 48 horas para el duelo de rivalidad regional. Cumple tu sueño de jugar en el Rico Pérez y gana hasta 300€ con ‘El Golazo de INFORMACIÓN’ "Los dos están bien, han entrenado a distinto nivel debido a sus circunstancias particulares, y creemos que ambos llegarán a tiempo y estarán en buenas condiciones para ayudar al equipo", asegura Rubén Torrecilla.