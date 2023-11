El delantero argentino del Hércules Agustín Coscia declaró que está «ansioso» por debutar y ayudar al equipo tras haber estado lesionado desde el pasado mes de agosto. El delantero no ha podido participar aún con el conjunto blanquiazul en la competición como consecuencia de una lesión en el tendón de Aquiles que le impidió ejercitarse con el grupo y comenzar la temporada y de la que recibió el alta médica la pasada semana.

Parece que ya se ve la luz y este domingo podría debutar ante el Alzira, su exequipo..

Estoy con muchas ganas de poder ayudar al equipo y esperando con ansia poder tener unos minutos cuando lo decida el míster.

¿Cómo ha visto desde fuera al equipo?

Muy bien, me encanta, sobre todo la intensidad, la ambición que tiene, la forma de juego, las ganas con la que salimos a ganar cada partido tanto de local como de visitante. Ha quedado demostrado en todos los partidos, siempre salimos a ganar, nunca esperamos a ver qué hace el rival sino que intentamos ser protagonistas en campo contrario.

¿Cómo ha pasado las últimas semanas?

El jugador siempre quiere jugar, sobre todo cuando viene a un lugar nuevo en el que tiene que esforzarse mucho y dejar todo para estar lo antes posible. Desgraciadamente me lesioné y no he podido arrancar con normalidad. Desde fuera es muy duro mirar los entrenamientos y los partidos y no poder participar, pero ahora ya pasó esa etapa y ya todo es muy positivo y con ganas de sumar y de estar bien para ayudar al equipo.

¿Qué puede aportar al Hércules ahora que ya puede hacerlo desde el césped?

El equipo me gusta mucho. Yo soy un delantero de estar en el área, de estar en el último paso para rematar, de completar las jugadas... Puedo aportar definición, terminación de jugadas y estar ahí para que los balones que lleguen acaben en gol.

Hasta el momento el delantero titular es Marcos Mendes...

Tenemos muy buena relación tanto con Marcos como Diego y con todos los jugadores. La verdad es que es un grupo muy sano con muy buena gente. Todos queremos aportar lo mejor para el equipo.

¿Qué le parece el ambiente que se genera en el Rico Pérez?

Espectacular desde el primer día. Recuerdo el primer amistoso ante el UCAM y quedé encantado con la gente, con el estadio. Hace dos años jugué aquí y quedé encantado. Me parece una afición, un club y un estadio increíble.

¿Mira el partido a partido o prefiere ir más allá?

Partido a partido siempre. No podemos ver más allá. Este domingo toca jugar ante el Alzira y hay que tratar de conseguir los tres puntos. Estamos tranquilos y centrados en esta jornada que es muy importante para nosotros.

¿Qué espera de este partido?

Es un equipo en el que jugué y tengo a mucha gente conocida y mucho amigos. Espero un partido como todos los demás, intentamos ser protagonistas en casa, tener el balón, jugar en campo rival, tratar de atacar y de tener ocasiones.

Puede ser su debut con la camiseta del Hércules...

Dios quiera que sí y si no seguir intentar seguir aportando lo mejor que sé en los entrenamientos para cuando toque. Intento trabajar y dar lo mejor para el equipo para cuando el míster lo decida.

Han ganado ocho partidos de once pero ni Lleida ni Badalona les dan tregua..

Hay que ser fuertes mentalmente y no relajarnos. Sabemos que todavía quedan dos tercios de campeonato y nuestra idea es mantenernos arriba empezando por ganar el partido del domingo y después el siguiente. Nuestra misión y lo que tenemos en la cabeza es tratar de ganar todos los partidos que tenemos. No hay que relajarse nunca, hay que ganar y volver a ganar, que es lo que quiere toda la plantilla y por lo que vamos a luchar en todos los partidos.