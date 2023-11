El Hércules está obligado a reaccionar este domingo en el Rico Pérez (18.00) ante el Manresa para evitar una crisis importante. Después de sumar dos puntos de los últimos nueve, el conjunto blanquiazul no puede permitirse otro tropiezo en su estadio donde sigue siendo muy fiable con cinco victorias y un empate. Solo valen lo tres puntos ante un rival situado en la octava posición tras su victoria sobre el Europa (3-1). Rubén Torrecilla se ve obligado a recomponer el centro de su defensa tras la expulsión de Juanmi ante el Saguntino y de que no prosperase el recurso del club. Nolan y Josema apuntan a la pareja de centrales para este encuentro con Sergi Molina en el banquillo esperando su oportunidad. Es el único jugador que todavía no ha disputado ningún minuto con la camiseta blanquiazul. Tampoco está claro que Candelas esté a punto para entrar en el once titular tras tres semanas ausente por lesión. No es seguro que vuelva a jugar de nuevo en su lugar Hugo Sanz, por lo que el técnico podría introducir alguna variante para dotar al equipo de mayor consistencia defensiva después de encajar seis goles en los últimos tres encuentros. En el lateral derecho, la presencia de Samu Vázquez no ofrece ninguna duda. El jugador manchego es el único que de la plantilla que ha disputado todos los minutos en las 13 jornadas disputadas.

Las pruebas médicas descartan una lesión grave de Carlos Abad Por otro lado, se espera que Carlos Abad ocupe la portería sin mayores inconvenientes, a pesar de haber abandonado el enfrentamiento anterior con molestias musculares. Las pruebas médicas han descartado lesiones de gravedad, asegurando la disponibilidad del guardameta tinerfeño para el importante enfrentamiento de este domingo en el Rico Pérez. Abad es clave en el equipo y su salida prematura del campo en Sagunto encendieron todas las alarmas. Con el paso de los días fue creciendo el optimismo con la presencia del guardameta ante el Manresa en un duelo en el que no se debe fallar teniendo en cuenta el duro calendario que espera al Hércules en las próximas jornadas en las que debe enfrentarse al Peña Deportiva, Badalona y Lleida. Es un momento importante de la temporada en el que no se debe fallar para evitar que el Lleida, que ahora está a tres puntos, se aleje a más distancia. Los ilerdenses tienen un encuentro complicado en el feudo del Peña Independent. Por su parte, el Badalona, que tan solo tiene un punto que los blanquiazules, se enfrentan a domicilio al Cerdanyola mientras que el Europa, también en el grupo de cabeza, se mide con elPeña Deportiva. Convertir al Hércules en Bien de Interés Cultural (BIC) será un proceso largo si finalmente se lleva a cabo. Nayma Bedjilali, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, dejó claro este jueves que «debe ser el propio Hércules el que debe de solicitarlo tal y como dice Conselleria». Compromís fue el impulsor de esta iniciativa y en el Pleno su edil Sara Llobell fue quien preguntó cómo iban las gestiones. La propuesta partió de Compromís y fue aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos en el mes de mayo. De esta forma, ahora son los propios propietarios del Hércules los que deberían solicitar la declaración del club en BIC.