Es de los desplazamientos marcados en el calendario como peligrosos. Sobre césped artificial y ante un PeñaDeportiva con el que el Hércules ha perdido en los tres últimos enfrentamientos en Ibiza. El conjunto blanquiazul necesita la victoria este domingo (12.00) para mantener el pulso con el Lleida, que tiene tres puntos más y recibe al Cerdanyola. Este Hércules es fiable, se levanta con facilidad y gana cuando hay que ganar, pero este encuentro es delicado. El rival viene escocido tras una dura derrota ante el Europa (6-0) y está luchado por una plaza de «play-off». Juega en su campo donde ha conseguido sus mejores resultados y ante un Hércules que le está costando mucho hacer gol en los últimos partidos.

Los tres puntos son necesarios en el penúltimo partido del año teniendo en cuenta que los dos próximos compromisos son ante el Badalona y el Lleida. Es una parte fundamental de la temporada en la que cualquier tropiezo te puede hacer caer en la tabla.

Rubén Torrecilla dispone de toda la plantilla salvo Nico Espinosa, que ya no jugará este año y en principio volverá a entrenar con normalidad en enero. Regresa Juanmi tras cumplir su partido de sanción y en principio formará pareja en el centro de la defensa con Nolan, aunque no se descarta que Josema salga en el once inicial.

El técnico extremeño ha citado a 18 jugadores, entre los que no se encuentran por decisión técnica Míchel Herrero, Hugo Sanz, Galvañ y Diego Lorenzo.

La visita a la Peña Deportiva tendrá una motivación especial para el lateral Samu Vázquez y el centrocampista Roger Colomina, ex jugadores del equipo balear.

Una posible alineación del Hércules puede ser la formada por Carlos Abad; Samu Vázquez, Juanmi, Nolan, Candelas; Ketu, Mangada, Colomina, Alvarito, De la Nava y Coscia o Marcos Mendes.

El conjunto de Rubén Torrecilla volverá a jugar en césped artificial, escenario que se le ha dado mal esta temporada, ya que sobre esta superficie de juego ha perdido sus tres únicos partidos del curso.

Este encuentro es vital para no perder el ritmo del Lleida, que marcha líder en solitario. El equipo entrenó ayer en las instalaciones del CD At. Jesús poco después de aterrizar en la isla con la máxima motivación.