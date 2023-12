Día grande, seguramente el mejor para despedir este año, un 2023 que arrancó mal, continuó peor y se enderezó justo el día que Lolo Escobar decidió dejar colgada a la secretaría técnica que le abrió de par en par las puertas del Hércules de Alicante. Desde ese instante, la historia en bucle de los desastres cotidianos blanquiazules comenzó a reescribirse.

Rubén Torrecilla ha devuelto a la afición las ganas de ver a su equipo en el José Rico Pérez. Este domingo por la tarde se espera que sean más de 9.000 las personas que acudan al estadio para presenciar en directo el duelo con el Badalona Futur (18:00 horas), fundamental para intentar el asalto al liderato en la última jornada de la primera vuelta, en Lleida, el 7 de enero.

Los alicantinos saltarán al césped sabiendo el resultado del líder, que por la mañana visita al Europa en el barrio de Gràcia de Barcelona. El preparador extremeño ha tratado de restar presión al último encuentro en Alicante antes de Año Nuevo, pero, por muchos motivos, es el más importante de cuantos se han disputado este curso por la coyuntura en la que llega y la trascendencia que tendrá a corto, medio y largo plazo.

Visita el Rico Pérez el equipo menos goleado de todo el grupo 3 (con solo 9 tantos encajados en 15 jornadas), el cuarto clasificado y el segundo bloque que mejores resultados ha cosechado como visitante. Solo ha perdido en 2 de sus 7 salidas. Acostumbra a puntuar lejos de Badalona, donde ha ganado en tres ocasiones: Torrent, Santa Eulalia y Terrassa.

2 jugadores apercibidos Mangada y Colomina, a una tarjeta amarilla de la suspensión ► Si Carlos Mangada o Roger Colomina reciben una amonestación durante el choque contra el Badalona Futur no podrán jugar en Lleida, frente al líder, el 7 de enero, domingo, a las 18:00 horas.

La victoria no solo permitiría al Hércules librarse de un enemigo directo en la pugna por el ascenso directo (los badaloneses se quedarían 8 puntos por detrás), sino que acabaría con ese estigma que pesa sobre el club propiedad de la familia Ortiz, que acostumbra a perder con los equipos que viajan junto a él en la parte alta de la tabla clasificatoria. Los duelos de rivalidad han hundido todas las expectativas herculanas en su vía crucis por la Segunda RFEF.

Las probabilidades de repetir once (y estructura) son bastante altas. La única duda radica atrás. Falta resolver si el regreso de Juanmi tras su partido de suspensión le devuelve al once. En ese caso, el entrenador tendría que relegar al banquillo a Josema, que se estrenó como goleador en Ibiza y abrió la remontada frente a la Peña Deportiva, o a Ryan Nolan. Ambos brillaron siendo tándem titular.

La precaución con Nico Espinosa, al que reservan pese a recibir el alta médica para no «arriesgar lo más mínimo con él», hace pensar que todo seguirá igual del centro del campo en adelante, con Alvarito aguardando turno en el banquillo junto a César Moreno y Coscia, fijos en la rotación.

Ganar se antoja imperativo para no tentar al infortunio. Si el Lleida se corona y toma el Nou Sardenya en el turno matinal y el Hércules, que cierra la jornada 16, no puntúa, viajará al Camp d’Esports el Día de Reyes sabiendo que solo le sirve la victoria para no cruzar el ecuador de la Liga a una distancia prohibitiva del liderato.

La jornada en la que se prevé la mayor presencia de seguidores en la grada desde los tiempos de Sergio Mora y Carmelo del Pozo, el Hércules tiene que poder estar a la altura de su hinchada, sacar el carácter ganador, no negociar la intensidad y superar una prueba de fuego real, mayúscula, definitoria.