Rubén Torrecilla está preparado para luchar por el ascenso a Primera RFEF. Toda la segunda vuelta por delante que arranca este domingo ante el Espanyol B con un equipo entregado a la causa. De momento, tres refuerzos: Javi Moreno, Richmon Dapaah y Miguel Marí, que ya entrenó ayer en Fontcalent.

¿Qué siente al ver al Hércules líder al final de la primera vuelta?

Estoy orgulloso de que el trabajo que ha hecho el equipo durante estos meses dé sus frutos. Es una gran satisfacción para todos ver al Hércules arriba, es un trabajo conjunto y se ven los resultados.

¿Supone algo de presión añadida defender ahora el liderato?

Al final, presión en una liga tienes en todo momento estés por detrás o por delante. Lo mas importante es estar lo más arriba posible. Hemos alcanzado la cabeza y tenemos que agarrarnos a ella para no soltarla. Hay que seguir ganando igualmente estés donde estés. Tenemos que saber llevarla y trabajar muy bien psicológicamente para estar preparados y aguantarla hasta final de temporada.

¿Esperaba ganar en Lleida?

Viendo las posibilidades que teníamos cuando volvimos de las vacaciones y viendo cómo acabó el equipo la verdad que sí tenía muchas esperanzas de ganar en un campo donde no había ganado nadie. Fuimos a por el partido y lo conseguimos. Lo que me transmiten los jugadores durante la semana es confianza.

Ha sido una primera vuelta prácticamente perfecta, ¿cree que se necesitará una segunda del mismo nivel para ascender directo?

Sí, ya le dije a los jugadores que ahora no se puede bajar el pie del acelerador. No podemos sacar pecho, hay que seguir siendo humildes y trabajadores, seguir siendo el equipo que somos. Hay que intentar seguir competitivos, mantener la intensidad alta. Con los refuerzos que han llegado le damos un plus de competitividad a la plantilla y hay que mantener la velocidad de crucero para conseguir el objetivo.

El equipo solo tuvo un pequeño bajón en la primera vuelta...

Al final los equipos tienen bajones durante la temporada. No es fácil ganarlo todo ni puntuar todas las semanas. Los partidos cambian de contexto cada vez. A pesar de ese bajoncillo que tuvimos el equipo siguió compitiendo a un altísimo nivel. Ningún pero le pongo a los chavales, se han dejado la piel en todos los partidos. Al final es lo que pide este escudo y los jugadores lo han llevado a cabo.

¿A qué atribuye especialmente el éxito?

A la unión del grupo junto con el cuerpo técnico y dirección deportiva. Es fundamental. Una familia unida jamás será vencida. En mis equipos me gusta que todos se lleven bien, que tengan una competitividad sana y que trabajen por y para el escudo que representan. Me quedo con la familia que hemos creado.

¿Cree que será un mano a mano con el Lleida la lucha por el primer puesto?

El Europa también está muy bien, el Badalona tiene muy buen equipo...Va ser una liga muy dura en la que hay que mantener una constancia e intensidad altísima. La pelea va a ser dura.

De momento ya tiene tres refuerzos...

Muy contento porque son perfiles de jugadores que buscábamos, jóvenes, con hambre, que desbordan, que superan líneas...Necesitábamos rotaciones para los puestos de arriba que estábamos algo mermados. Nos vienen muy bien para llegar en condiciones al final de liga.

El que no le llegó a encajar fue César Moreno...

No es que no encajara, es que iba a tener menos protagonismo con la presencia de Mangada y entró la posibilidad de que se fuera al Valencia cedido. Yo lo hablé con él, el trato es muy bueno, y vimos la posibilidad de que siguiera creciendo por y para el Hércules. Ha tenido poco protagonismo y el necesita jugar 90 minutos cada fin de semana. Es una opción buena para ambas partes.

¿Le ha sorprendido algún jugador?

Todos porque hay un nivel altísimo de calidad, intensidad y compromiso. Y luego hay jugadores que no conocía como Samu Vazquez y la verdad que es un jugador con un porvenir muy grande pero como siempre le digo a él tiene que seguir siendo humilde, con los pies en el suelo y trabajando constante. Roger, Artiles...todos están a un nivel altísimo.

Se metió rápidamente a la afición en el bolsillo...

Sí, sabía que venía a una plaza histórica donde teníamos que recuperar el hambre de la afición y para eso teníamos que darle. Este escudo te pide dejarte todo en el campo y tener un compromiso y profesionalidad. La gente se identifica con el equipo que ve, un equipo ordenado e intenso. Esperamos que sigamos de la mano porque el corazón del Hércules es su afición.

Por primera vez en mucho tiempo no se busca un delantero centro en el marcado invernal...

Se dio la posibilidad pero hablamos con la dirección deportiva y dije que estaba muy contento con Méndez y Coscia. Son jugadores muy queridos en el vestuario y si entraba un delantero contrastado que pudo haber posibilidad podía trastocarlo todo. A mi nadie me trastoca el vestuario. Estoy muy satisfecho.

¿Hay margen de mejora?

Siempre hay. Mi obsesión es que los jugadores sigan mejorando, que cada día vengan con esa ilusión. Hay que seguir esta línea y ahora con los refuerzos es más difícil entrar en el once.

¿Qué le transmite Enrique Ortiz?

Estoy súper contento con él. Es una persona que a mí y a mi familia siempre se ha portado muy bien desde que llegué. Nos ha dado mucho cariño. El día a día muy bien, por cómo se comporta con los jugadores, no falta a ningún entrenamiento, ayuda.... estoy muy satisfecho con Enrique y cómo está intentando profesionalizar el club para que tengamos una base y crecer todos juntos. Es un orgullo haberle conocido.