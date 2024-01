El frío pirenaico corta menos cuando ganas. Si la victoria te otorga el liderato, casi ni lo notas. Rubén Torrecilla festejó el gran trabajo de sus futbolistas sobre el césped del Camp d’Esport y también en su sala de prensa: «Hemos competido al máximo nivel en un encuentro de alta tensión», dijo nada más sentarse.

«Mi equipo no ha notado el parón. No ha dejado de correr y por eso le hemos ganado a un gran rival como el Lleida, al que nos volveremos a encontrar en la lucha por nuestro objetivo», advierte el preparador extremeño. «Sabíamos que si éramos capaces de aguantar físicamente en la segunda parte, tendríamos muchas opciones de llevarnos los tres puntos. Se lo he recordado al descanso y al final ha sido así, por eso estoy muy orgulloso de ellos».

«El gol de Mendes es un ejemplo de lo que somos, un equipo que no deja de pelear, que compite cada balón. Me alegro por él porque había tenido una muy clara en la primera parte y ha seguido peleando, dándonos otras muchas cosas. Al final también nos ha dado tres puntos y eso es un premio a su entrega», reconoce el técnico blanquiazul.

«Este era un duelo de alta intensidad y lo hemos controlado, un partido exigente, duro, que ha parecido de superior categoría»

«Habíamos estudiado muy bien al Lleida, hemos defendido muy bien y hemos estado correctos en ataque. No hemos tenido la posesión que solemos tener, pero es que estábamos en un campo muy complicado. Aun así hemos llevado el duelo a nuestro terreno y les hemos hecho muy difícil conectar con sus hombres de ataque. El plan de partido nos ha salido perfecto, pero el mérito es de quienes lo hacen posible sobre el césped», subraya Torrecilla.

«La Liga será dura, larga y competida. Esto se resuelve en mayo, ahora solo vamos dando pasos importantes. Este ha sido un partido de máxima exigencia, de superior categoría viendo el comportamiento de los dos equipos. Hemos ganado donde no ha ganado nadie y lo hemos hecho dominando muchas parcelas del juego más allá de la suerte del gol», reivindica.