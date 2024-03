Torrecilla: «Los pitos han llegado muy pronto y no nos han ayudado»

Con un desfase notable, más de media hora después del final del partido, llegó Torrecilla a la sala de prensa. Al final, según el técnico, fue «para discutir con mis ayudantes asuntos tácticos», se justificó. Con semblante agitado y voz gastada, el técnico del Hércules reconoció que el desenlace del derbi le dejó un regusto «amargo». «Teníamos mucha ilusión por ganar, pero nos han sorprendido con el sistema que han utilizado», aseguró, revelando que se esperaba un Mestalla con tres delanteros y tres centrocampistas, «y no uno con cinco defensas», advirtió el extremeño.

«La gente pita porque ve a su equipo ir hacia detrás en vez de hacia adelante, pero creo que nos han pitado muy pronto y que eso ha hecho algunos futbolistas les pesara y tomaran malas decisiones, que se precipitaran. Las valoraciones hay que hacerlas al final porque a algunos les pueden temblar las piernas y provocar que los defensores deban asumir riesgos innecesarios, aunque la gente es libre de expresarse como considere», asumió Torrecilla, que deseó que todos «vayamos unidos hasta el final porque el objetivo está al alcance de la mano», subrayó.

«A Miguel Marí le está costando ser el pivote que necesito, pero seguro que la dinámica actual del equipo tampoco se lo está poniendo fácil»

El preparador blanquiazul justificó el cambio de Mendes por Coscia diciendo «que era un momento delicado para ceder espacio en el centro del campo por jugar con dos delanteros» y que por eso mantuvo la estructura de la que se cayó Miguel Marí, el más señalado por la grada: «Le he obligado a jugar de mediocentro posicional porque no tenemos esa figura y no se ha adaptado bien, seguramente contagiado por la inercia del resto. Si hubiera jugado en esa posición en el equipo de la primera vuelta, seguro que le habría resultado más fácil», justificó el entrenador del Hércules.

«Un equipo no puede estar al 100% toda la temporada, nosotros ahora no lo estamos y eso lo estamos acusando, pero hay que ir partido a partido y no renunciar al objetivo por la vía que sea porque está ahí, a nuestro alcance», reiteró.