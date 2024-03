Torrecilla: «Todos los equipos cercanos a Alicante quieren ganar y hundir al Hércules»

Torrecilla tenía un mensaje claro que dar en la rueda de prensa previa al encuentro del sábado ante La Nucía, mostrar su encanto por la afición del Hércules tras criticar los pitos recibidos el pasado domingo. «Tenemos una afición increíble. Hasta el otro día, al equipo no se le había silbado ni una vez. La gente quiere que el equipo juegue hacia adelante, que el equipo transmita, que genere situaciones de peligro. Y es lo que le he dicho a ellos... A la afición hay que darle, tenemos que contentarla. ¿Y cómo se le contenta? Principalmente ganando... y segundo, siendo un equipo vertical y ofensivo. El público acabó aplaudiendo porque generamos dos o tres ocasiones de gol», señaló el técnico del Hércules, que no descarta todavía conseguir el primer puesto.

Además, el entrenador aseguró que todos los equipos cercanos a Alicante intentan «hundir y ganar» al conjunto herculano cuando se enfrentan a él en los duelos de rivalidad provincial.

«Hoy en día todo el mundo quiere ganar al Hércules., todos quieren pasar al Hércules por encima y hundirlo», señaló Torrecilla, que advierte del peligro de jugar el sábado ante La Nucía.

El técnico realizó estas declaraciones en una rueda de prensa a dos días del encuentro ante La Nucía, conjunto ante el que el Hércules nunca ha logrado puntuar como visitante. Torrecilla recordó que a su equipo ya le han dado «hostias» otros colistas, como Formentera o Penya Independent por pensar que serían partidos fáciles, por lo que pidió a sus jugadores sacar el carácter para demostrar que son «un Hércules ganador».

El entrenador extremeño admitió que esta semana ha trabajado especialmente el aspecto moral con el grupo y recordó que el Hércules, pese a los siete puntos de distancia con el liderato, aún está vivo en la pelea por el campeonato y el ascenso directo.

«Ahora mismo hay que pensar en positivo y no crearse un estrés mayor con la primera posición. Hay que ir partido a partido y pensar en La Nucía», dijo Torrecilla, quien elogió a la afición herculana por haber estado siempre al lado del equipo durante la temporada. «Tenemos que ir de la mano. Pasar página, mentalizarnos de lo que viene y estar unidos, porque lo tenemos todo al alcance», reiteró Torrecilla, que recordó que La Nucía tiene una gran plantilla con muchos jugadores que han rendido a gran nivel en Primera Federación.

«Están en un proceso en el que no ganan y todo les sale mal», explicó el entrenador del Hércules, que admitió estar más centrado en alertar a su equipo de la motivación que tendrá el rival que de su posible cambio de sistema tras el relevo en el banquillo.

«Espero un equipo muy motivado y hay que estar por encima de ellos en todos los sentidos, que no puedan estar cómodos», detalló el extremeño, quien avanzó cambios en la alineación para darle al Hércules «savia nueva» tras los últimos resultados.

Torrecilla quiso pasar página tras la polémica arbitral de la pasada semana, en la que el club emitió un vídeo con errores de los colegiados en contra del Hércules, y deseó que su equipo se centre solo en jugar y en marcar goles.

El técnico confió además en que el extremo Nico Espinosa pueda darle al equipo su mejor nivel en el tramo final del campeonato tras haber acumulado minutos en las últimas jornadas y haber superado su lesión. «Es un jugador determinante y a partir de ahora sí que nos tiene que dar mucho», señaló el preparador del Hércules.

Torrecilla se mostró especialmente reconciliador con los seguidores después de criticar el pasado domingo que pitaran al equipo: «Tenemos una afición que se está portando increíble con el equipo...Hay que conseguir el objetivo y para ello tenemos que ir de la mano». «Tenemos una afición maravillosa, estoy muy contento. Están con el equipo y siempre apoyando», añadió.

El técnico alertó por último del rival de este sábado (18.00). «Se van a dejar la vida contra Hércules. Hay que llevar el partido a nuestro terreno y no fiarnos de su clasificación».