Retu: «Pasé dos meses asustado por la trombosis venosa, pero ya estoy al 100% para ser titular»

Tienes 21 años y militas en el Deportivo, uno de los clubes históricos del fútbol español, aunque actualmente ande de capa caída. Todo un futuro por delante. Y, de repente, un diagnóstico médico inesperado: trombosis venosa en la pierna izquierda. Alberto Retuerta (Madrid, 2002) tuvo que estar tres meses parado y asustado, según confiesa. Sin embargo, este episodio parece ya un capítulo de su pasado. Muchas cosas han cambiado desde que a finales de octubre jugara su último partido como titular, entre ellas su club.

En enero fichó por el Hércules, que confió en su recuperación. La misma tendrá un examen importante este domingo en Manresa. Retu, como se le conoce en el mundo del fútbol, volverá a ser titular en el lateral izquierdo, debido a la sanción de Candelas. Un partido especial tras cuatro ratos (48 minutos) en su segunda etapa en Alicante.

Pregunta.- ¿Cómo afronta esta semana en la que todo apunta a su primera titularidad?

Respuesta.- Dependerá del míster, pero creo que así será, ya que somos dos laterales y Candelas está sancionado. De todos modos la he afrontado como una semana más porque trabajo siempre para ser titular.

P.- ¿Está al 100% tras el problema médico que sufrió en noviembre cuando militaba todavía en el Deportivo?

R.- Sí. De la trombosis estoy recuperado, aunque es cierto que me costó adaptarme porque tuve que estar tres meses totalmente parado y luego tuve un golpe en el hombro y molestias en el tobillo. Pero ya estoy al 100%.

P.- ¿Llegó a asustarse cuando le diagnosticaron la trombosis venosa en la pierna?

R.- Le tuve mucho respeto porque podía ser una cuestión de vida. Estuve dos meses asustado, tomando mi medicación y pinchándome cada día. Es algo que no depende de ti, no puedes hacer prácticamente nada y encima tienes que estar parado, sin ni siquiera poder hacer gimnasio. Me hizo pensar en muchas cosas, pero por suerte ahora estoy recuperado.

P.- ¿Cómo visualiza ese partido en Manresa? ¿Es un marrón por disputarse en césped artificial?

R.- No es que sea un marrón, pero está claro que no es lo mismo jugar en el Rico Pérez que hacerlo en el campo del Manresa. No es lo más apetecible jugar en césped artificial y en horario de mediodía, pero mi situación personal hace que vaya a ser un partido especial para intentar ganarme el puesto.

P.- ¿Esperaba tener más minutos o el hecho de haber sufrido el problema médico y haber firmado en propiedad le hace pensar más a medio-largo plazo?

R.- Obviamente siempre que fichas por un equipo lo haces con la idea de jugarlo todo. Pero era consciente de que venía con una marcha menos y con un problema. Además, el equipo tenía mucho ritmo. Lo que tengo que hacer es estar al máximo para cuando el míster crea que tengo que jugar.

P.- ¿Cómo está el equipo tras las dos últimas victorias y, aparentemente, haber superado la mala racha?

R.- Con todo lo que ha pasado, el equipo ahora está motivadísimo, en un momento de forma espectacular.

P.- ¿El objetivo es la primera plaza y el ascenso directo?

R.- Sí. El objetivo es el primer puesto, lo tenemos claro. Si ganamos los cuatro partidos que quedan el ascenso directo es para nosotros, aunque tenemos que ir partido a partido.

P.- ¿Qué diferencias ve entre este Hércules y el de hace un año, al que llegó también durante el mercado invernal?

R.- Hay una gran diferencia. Este año todo está más unido entre la afición y el equipo. En todos los partidos del Rico Pérez hay un ambientazo. Eso, el año pasado, creo que no estaba.

P.- Ha pasado por dos histórico en horas bajas, Deportivo y Hércules...

R.- Así es. A la hora de salir de A Coruña tenía claro elegir el Hércules, además de porque el año pasado ya estuve a gusto porque es un club con una presión, un ambiente y un estadio que me motivan. No es lo mismo jugar en el Hércules que en otros clubes de esta categoría.

La plantilla del Hércules celebra un gol al Atlético Saguntino / Héctor Fuentes

P.- Después de todos los problemas que ha pasado últimamente, ¿qué deseo pediría?

R.- A nivel individual tengo bastante claro que me gustaría jugar, encontrarme bien, tener más minutos, ascender con el Hércules y poder jugar en Primera RFEF con este club.