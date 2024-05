Hércules 2024-2025: Cumbre en el Rico Pérez

La comisión deportiva del Hércules, integrada por la propiedad, la secretaría técnica, encabezada por Paco Peña, y el entrenador del primer equipo, Rubén Torrecilla, se reunió el lunes por la tarde en el José Rico Pérez para empezar a trazar el plan de bajas que va a encarar el club la próxima semana para poder liberar espacio en el vestuario que pueda ser ocupado por los refuerzos, entre seis y diez en función de las posibilidades que ofrezca el mercado estival, que oficialmente se abre en todas las ligas, menos la Premier, 1 de julio.

Eso significa que hasta esa fecha no pueden inscribirse nuevas altas, pero nada impide cerrar las negociaciones antes, que es, en la medida de lo posible, lo que desea el técnico del ascenso, que confía en comenzar el trabajo con el grupo días antes de que finalicen los San Fermines con el mayor número de caras nuevas ya integradas en la rutina física.

El Hércules podrá disponer de una ficha profesional más que el curso pasado. El reglamento de Primera RFEF dice que todos los equipos podrán obtener «un número máximo de 23 licencias de futbolistas en sus plantillas», aumentable a 24 si tres ellas son para porteros. En caso de optar por esta vía para apuntalar la competencia de Carlos Abad, el Hércules estaría obligado a remitir un escrito al Área de Licencias de la RFEF comprometiéndose a que los arqueros «solo disputarán los encuentros durante toda la temporada en su condición de guardametas».

3 PORTEROS La RFEF da opción a una ficha más en este caso ► El Hércules puede tener 24 fichas (18 de ellas profesionales para mayores de 23 años) si decide fichar a un tercer portero el curso que viene.

De las citadas licencias, no podrá haber más de 17 o 18 (en caso de tener 24 inscritos) mayores de 23 años, lo que obliga a que el resto sean jugadores nacidos en 2001 como muy tarde. El curso pasado, después del cierre de la ventana invernal de fichajes, el conjunto alicantino decidió dejar sin cubrir dos «licencias P», lo que le da ahora margen de maniobra para valorar el número total de refuerzos, que no será de menos de seis hombres, con incorporaciones en todas las líneas, y que pueden llegar hasta la decena si se dan las condiciones óptimas.

La reunión mantenida el lunes por la tarde sirvió para que el entrenador dejara claras sus intenciones el curso próximo, en el que está decidido a iniciar la competición sin hombres con los que no espera contar. En este apartado están tres de los cedidos en Navidad, Jean Paul, De Palmas y Sergi Molina. Tienen muy difícil quedarse en la plantilla a pesar de disponer de contrato en vigor porque en la tercera categoría nacional el grado de confianza para robustecer cada una de las parcelas tiene que ser total.

El preparador no ve a ninguno de ellos siendo titular y la idea del extremeño es que la competencia sea máxima desde el primer minuto, que no vuelva a suceder –sobre todo en defensa–, que las posibilidades de intercambio sean escasas, en el caso de los centrales, y nulas en el de los laterales hasta la incorporación de Alberto Retuerta. Samu Vázquez se marchó sin disponer de sustituto natural. Su única baja en todo el curso la terminó tapando Juanmi García.

La suerte no tiende a repetirse

Esa fortuna de no haber sufrido lesiones en la parte de atrás a pesar de la acumulación de minutos es un escenario que implora no tener que asumir Torrecilla otra vez, convencido de que si se acierta con los nombres, el conjunto blanquiazul podrá competir con los aspirantes a meterse en el «play-off» de ascenso a LaLiga Hypermotion, tal y como hizo el Eldense nada más escapar de Segunda RFEF, pero como no han logrado ni Alcoyano ni Intercity todavía...

Los jugadores siguen sin conocer la fecha definitiva para el arranque de la pretemporada. De momento, no está previsto ningún movimiento de salida esta semana dado que ninguno ha mostrado su expreso deseo de marcharse. Los integrantes del vestuario de un ascenso que parecía de todo punto imposible a siete jornadas del final del campeonato, tras el empate en La Nucía, quieren seguir todos, pero como ya quedó muy claro en el cónclave estratégico para la activación del curso 2024-2025 de forma definitiva, eso no podrá ser. De Momento, hasta el lunes, pueden seguir disfrutando de sus vacaciones.

Lolo Escobar, sonriente, antes de su presentación oficial como entrenador del Algeciras el pasado junio. / INFORMACIÓN

Lolo Escobar sale del Algeciras

Lolo Escobar no repetirá en el Algeciras la temporada que viene. El conjunto andaluz le ha agradecido «su dedicación», pero le ha comunicado que no hará efectiva la opción de renovación que preveía su contrato, que expira el 30 de junio. El exentrenador del Hércules, que «huyó» de Alicante en plena planificación de la temporada 2023-2024, la que ha finalizado con el ascenso de los blanquiazules a Primera RFEF, se ha quedado lejos del objetivo que se marcó cuando cambió de escudo sin previo aviso. El Algeciras ha sido 13º en el grupo de Intercity y Alcoyano, a cuatro del descenso, tras sumar solo cuatro victorias en la segunda vuelta con un proyecto hecho para subir.

Imagen de la invasión de campo que le ha costado la multa del Juez Único al Hércules CF. / Áxel Álvarez

602 EUROS DE MULTA Por alteración del orden del encuentro de carácter leve El Juez Único de Competición ha castigado al Hércules «por alteración del orden del encuentro de carácter leve» fruto de la invasión de campo que se produjo al final del encuentro frente al Lleida, el última de Liga (jornada 34), el que significó el ascenso del equipo a Primera RFEF. Ese gesto espontáneo de la hinchada blanquiazul, que pobló el césped segundos después de que el colegiado diera por concluido el choque, se castiga con multas de hasta 602 euros, según el artículo 117 del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol. De momento, la cuantía exacta de la sanción no se le ha notificado al Hércules CF.

