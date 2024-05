Así es como un alicantino ha convertido en herculana una ciudad de Ohio

No es una regla escrita, pero sí una realidad que buena parte de los amores a distancia acaban enfriándose. La excepción, esa que no puede faltarle a ningún axioma, es la de un amor peculiar que a menudo se suele mamar desde la cuna y que no se apaga nunca. Incondicional, puro, capaz de superar cualquier adversidad. Hablamos del amor por los colores de un club y el herculanismo es uno de los ejemplos más potentes que puede uno encontrarse en el fútbol español.

Aterricemos tal afirmación poniendo, primero, distancia de por medio. 6.848,20 kilómetros son los que separan Alicante de Ohio (Estados Unidos); el estadio Rico Pérez de la escuela Mansfield Spanish Immersion (MSI), donde desde hace tres años imparte matemáticas a los cursos de 4º y 5º de Primaria Pablo Sánchez Ayela, alicantino de nacimiento y "herculano 100% desde que tengo uso de razón 'por culpa', fundamentalmente, de mi padre".

De casta le viene al galgo, puesto que su progenitor es popular entre la parroquia blanquiazul. "Muchos le conocen como Pepe, Pepe Juan, José Juan… o herculano1946 en las redes, donde disfruta muchísimo compartiendo y transmitiendo su pasión por el Hércules CF, su historia y todo aquello que pueda sumar para que el club siga creciendo y vuelva al lugar que le corresponde, el fútbol profesional", dice con orgullo su hijo, quien no concibe hablar del Hércules "sin pensar en mis padres".

En esa pasión siempre ha estado acompañado también por su madre, Trini, que acude a todos los desplazamientos a los que pueden ir. "Ella es la auténtica 'patidora oficial' de todo lo que conlleva y supone convivir con alguien que ama tanto al Hércules y sobre todo, el herculanismo, como es mi padre", subraya Pablo, a quien el ansiado ascenso del equipo de su vida le coincidió con el que es su tercer y último año como profesor visitante en Mansfield.

Allí, en la pequeña ciudad donde se rodó íntegramente la película "Cadena Perpetua", han finalizado sus estudios de Bachillerato y ESO sus hijos Pablo y Héctor, "herculanos sufridores como su padre, sus primos, tíos y abuelos".

Mrs. Walter (Música), Mrs. Allison (Secretaria), Mr. Brennan (Director del colegio) y Pablo Sánchez en la puerta de acceso al colegio con la bandera del Hércules CF / P.S.

La semilla herculana

A lo largo de estos tres cursos (desde julio de 2021 hasta ayer, último día lectivo en Ohio), Pablo Sánchez Ayela ha ido dejando su "semillita herculana siempre que he podido y de la forma que podía, tanto en mi escuela con los alumnos, como con mis compañeros españoles y americanos, tratando de sentirme 'cerca' de los míos", apunta, a pesar de la distancia.

Aquí puede verse un lipdub que el pasado curso coordinó, grabó y montó Sánchez Ayela, con camiseta del Hércules durante el mismo, visible al final del vídeo junto con el director del centro:

No era una tarea fácil. Pongamos algo de contexto: Mansfield es una localidad bastante humilde y pequeña, situada en el centro de Ohio, con un clima imprevisible. Con una gran afición por el fútbol americano, el béisbol y el baloncesto, el soccer (como los estadounidenses llaman a nuestro fútbol) no va mucho más allá de Ronaldo o Messi… "Es una pena, pero así es. De modo que me encanta cuando, en las ocasiones en que he podido enfundarme la camiseta blanquiazul (con todos los nombres de las localidades alicantinas), me pregunten por el escudo, los pueblos y demás. No debemos olvidar que el programa del que formo parte (profesores visitantes) y por el que estoy aquí ejerciendo de maestro, es un programa de intercambio cultural entre España y EEUU. Qué mejor manera de promocionar Alicante que hablando del Hércules y de tu ciudad", incide Sánchez Ayela.

Tras los dos primeros años de su aventura americana, cada domingo a las 06:00 de la mañana ("benditos partidos a las 12:00 hora española", ironiza por las 6 horas de diferencia) "cuando estaba con mi hijo Pablo frente al televisor le decía: 'Este año sí, este año es diferente…' Jamás le había visto así de intenso e ilusionado a la vez. Algo que me hace especialmente feliz, porque no es nada fácil 'engancharse' de ese modo al Hércules, estando tan lejos".

La profesora de música Mrs. Walter y Pablo Sánchez Ayela el día de la grabación. / P.S.

La idea del himno

Fue allá por el mes de febrero de este mismo año cuando a Pablo se le ocurrió comentarle una idea a la profesora de música, Mrs. Walter: "Le hablé del centenario del año anterior, le conté sobre Alicante, el Hércules, lo que suponía para la ciudad, para mí… y ahí quedó la cosa. Tan sólo espetó un simple 'OK, I’ll see it…'"

Su idea no era otra que el alumnado pudiese interpretar el himno del Hércules y cantarlo con una versión “adaptada”.

Pablo confiesa que, tras la contestación de su compañera, no tenía muchas esperanzas "pero cuál fue mi sorpresa que, al regreso de Spring Break (principios de abril), apareció en mi aula con una partitura hecha por ella con el himno del Hércules adaptado para que los alumnos pudieran tocarla y así, acompañar al resto mientras la cantaban. Mi cara fue un poema y lo dijo todo. No daba crédito y alucinaba mucho".

Orgullo blanquiazul

Fue dicho y hecho. O casi mejor dicho: tocado y cantado. "Todas las semanas desde entonces, ella se encargaba de practicar la parte musical en su clase y yo, entre operación y operación matemática, siempre sacaba un ratito para ensayar y cantarlo. Entre ensayo y ensayo, el Hércules empezaba a despegar para llegar al cielo como finalmente hizo. Entre medio, la visita sorpresa exprés de ida y vuelta (Cleveland-Detroit-Amsterdam-Alicante) a mis padres para vivir el partido del ascenso junto a ellos… Locura de viaje pero, bendita locura", rememora emocionado.

Al cabo de 3 meses de preparación y práctica, el himno herculano en Ohio se hizo realidad: "Puedes imaginar lo que para mí ha supuesto, no sólo escuchar las notas del himno del Hércules en clase de música, sino escuchar a un alumno cualquiera tararearlo en el pasillo de la escuela, durante el tiempo de recreo o a un grupito entero, cantándolo en la fila mientras caminaban de excursión. Difícil de describir, por no decir imposible".

Sánchez Ayela quiere, por último dejar constancia de su gratitud al club "por el vídeo de agradecimiento que recibí de forma personal por parte del vicepresidente segundo Pedro Heredia y el portero Carlos Abad en relación con la actividad realizada, valorando el esfuerzo y trabajo llevado a cabo por todos ellos. Un gran detalle".

Como el suyo.

La letra del himno del Hércules en "spanglish"

Una alumna de Mansfield sostiene una bandera del Hércules CF durante la interpretación del himno / MSI

Alicante tiene tres cosas

que en España son VERY FAMOUS

son sus playas, son sus palmeras

AND ITS TEAM que / es / el / me / jor.

ALL TOGETHER y en armonía

le animamos DAY AFTER DAY

no hay equipo que se le iguale

es el Hércules campeón.

¡Ahí va!

WHEN THEY PLAY al ataque

todos temen su coraje.

LET´S GO!

no hay rival que le resista

es el Hércules campeón.

¡Ahí va!

WHEN THEY PLAY al ataque

todos temen su coraje.

LET´S GO!

no hay rival que le resista

es el Hércules campeón.

INSTRUMENTAL MUSIC - NO LETTER

ALL TOGETHER y en armonía

le animamos DAY AFTER DAY

no hay equipo que se le iguale

es el Hércules campeón.

¡Ahí va!

WHEN THEY PLAY al ataque

todos temen su coraje.

LET´S GO!

no hay rival que le resista

es el Hércules campeón.

¡Ahí va!

WHEN THEY PLAY al ataque

todos temen su coraje.

LET´S GO!

no hay rival que le resista

es el Hércules campeón.

¡¡¡¡ Es el Hércules campeón !!!!

¡¡¡¡ Es el Hércules campeón !!!!

La partitura musical del himno herculano adaptado en Ohio

La partitura del himno del Hércules CF en Ohio / MSI