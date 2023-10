Como ya conté en artículos anteriores, en Alicante se crearon, y en muchos casos coexistieron, diferentes cooperativas de diversa índole que construyeron grupos de casas y chalets, bloques de viviendas, barrios enteros o casas dispersas. Una de estas pequeñas sociedades que levantó un número indeterminado (pero importante) de casitas en Alicante y provincia fue la Sociedad Civil Cooperativa de Ahorro y Construcción El Hogar del Porvenir.

Esta sociedad fue fundada en 1921 en Palma (por aquel entonces, Palma de Mallorca), siendo aprobados sus estatutos el 2 de junio de ese mismo año. Tenía su ámbito de actuación en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza, aunque como se comentó al principio, se extendió hasta la provincia de Alicante. Tal y como leemos en sus estatutos reformados en 1924, El Hogar del Porvenir tenía como fin “el fomento del ahorro por cooperación mutua entre todos sus asociados, destinando los fondos sociales a la construcción de viviendas para sus asociados”. Su lema era “con el ahorro se obtiene la propiedad”. El Capital de la Sociedad quedaría formado con el pago de las cuotas de los socios. El importe de las mismas quedaba establecida en 600 pesetas (5 pesetas mensuales) para las pólizas pagaderas a plazos por un período de diez años. Las pólizas podían pagarse también al contado, con un mínimo de 200 pesetas y un máximo a establecer por el socio.

Sabemos que en la provincia de Alicante lograron tener más de 400 socios, número mínimo para establecer una delegación provincial, puesto que en 1927 la prensa anunciaba que esta sociedad ya tenía construidas las dos primeras casas en la calle del Maestro Marqués, levantadas en 1925-26 tras la implantación de la sociedad en nuestra provincia. Además preveía levantar cuatro viviendas más. Contaba con un representante en Alicante con funciones de Inspector provincial, Antonio Pérez Pastor, el cual sería sustituido en 1931 por Manuel de Infantes. La sede alicantina se estableció en la calle Bailén, pasando posteriormente por las calles de Segura, Poeta Quintana, Zorrilla (avenida Constitución) y Alfonso el Sabio. Que el número de socios iba en aumento lo constata la ampliación de las oficinas, la contratación de personal y el cambio de lugar en el que se celebraban los sorteos de viviendas: el salón de actos del Círculo Unión Mercantil, el Teatro de Verano, el Salón Teatro de la Casa del Pueblo o el Salón España (hoy hotel Eurostars Lucentum). Cada vez locales más grandes.

Tenemos constancia de la construcción de algo más de treinta casas en Alicante y provincia, siendo siete las levantadas en la ciudad de Alicante de las que se conserva documentación en el Archivo Municipal. Concretamente en las calles del Maestro Marqués (dos contiguas de 1926), Padre Mariana (1927), General Marvá (1929), Álvarez Sereix (1929-30), Valencia (1930) y Andrómeda esquina con Prudencio de la Viña (1935-36). Todas ellas promovidas por la sociedad mallorquina y proyectadas por arquitectos como Alfonso Jimeno Pérez (arquitecto municipal 1924-27 y Premio Nacional de Arquitectura en 1930), José Cort Botí (del cual se acaba de publicar un monográfico), Francisco Fajardo o Juan Vidal Ramos.

Sin duda la más conocida y, al parecer única superviviente, es la situada en el número 9 de la calle Valencia por ostentar en su fachada la placa cerámica de El Hogar del Porvenir. Se trata de una vivienda del arquitecto Vidal, promovida por la sociedad en el año 1930 y situada entonces en el número 25 de la calle. Esta variación tan radical de la numeración nos confundió en un primer momento pero tras consultar el proyecto en el Archivo Municipal salimos de dudas. Consta de planta baja más dos alturas y una terraza superior, añadida posteriormente y se levantó en un solar cercano a los 100 metros cuadrados. En la actualidad su fachada principal da a una plaza triangular resultante del derribo de varias viviendas. A sus espaldas se sitúa la plaza de Toros. En la actualidad se encuentra en estado de abandono a la espera de una futura rehabilitación.

La última casa proyectada por El Hogar del Porvenir, la de la calle Andrómeda, se dio por finalizada en septiembre de 1936, ya iniciada la Guerra Civil. En los años 40 su propietario solicitó el plano de la vivienda al Archivo Municipal para obtener una copia del mismo, pero por desgracia el plano no fue devuelto y no se conserva en su expediente. Por esto no podemos saber exactamente cuál de las cuatro esquinas, ya modificadas, fue la promovida por la sociedad mallorquina.

La Sociedad no levantó más viviendas en Alicante tras la Guerra Civil, o al menos no consta ningún expediente a nombre de la sociedad ni de sus representantes, salvo que se nombrara uno nuevo del que desconocemos el nombre. Tampoco ha quedado rastro de la sociedad en la prensa de la posguerra.

La Sociedad Civil Cooperativa de Ahorro y Construcción El Hogar del Porvenir, que tantas casas levantó para los obreros en Alicante, Redován, Almoradí, Cocentaina, etc. se disolvió en el año 1947.