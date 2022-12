Esclaves acull la XXIII lectura col·lectiva del Tirant lo Blanc

La primera edició de l’obra Tirant lo Blanc, escrita per Joanot Martorell, va tindre lloc el 20 de novembre de 1490, per aquest motiu aquesta activitat s’ha portat endavant al llarg d’aquests dies. L’alumnat d’ESO del Col·legi Esclaves SCJ d’Alcoi va representar a Tirant i Carmesina, així com de 4t de Primària ballant la Malaguenya de Barxeta van donar la benvinguda als participants en la lectura. La data de celebració d’aquesta lectura col·lectiva va coincidir amb l’aniversari del naixement de Joan Fuster, del qual enguany celebrem el centenari. Joan Fuster, va a ser una figura molt important de les lletres valencianes del qui en diferents assajos va fer referència a l’estudi clàssic del Tirant.