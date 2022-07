En las redes sociales se puede encontrar de todo. En esta ocasión, la polémica se ha servido por un tweet de un cartel visto en Xàbia (Alicante).

Una usuaria de Twitter compartió hace unos días una fotografía de una pegatina en una señal de tráfico de la provincia alicantina y el tuit se viralizó en cuestión de horas.

Pues iba a ir pero ya cambio de.sitio. Mejor me voy para Malaga. Almeria. Cualquier sitio. Gracias por avisar. Mi dinerito no se ira alli. — Mar (@MarMar1492) 27 de junio de 2022

La usuaria @_sainavarro compartió en su cuenta de Twitter personal la fotografía en la que se leía el siguiente mensaje: "Domingueros de mierda, a vuestra puta casa". La imagen que acompaña al texto habla por sí sola, ya que en el medio se puede ver el mapa de la Comunidad de Madrid, con dos flechas rojas que señalan la capital.

En los comentarios hay reacciones de todo tipo. Algunos se lo toman a risa y otros no entienden el porqué de ese odio.

Isa, soy madrileño, en julio estaré en la comunidad autónoma de España llamada comunidad valenciana, concretamente en Jávea, consumiré cerveza como un cosaco en sus bares, disfrutaré de las mujeres de la zona y me cagaré en sus playas, pase una agradable tarde — Gui (@GuiRMCF_) 27 de junio de 2022

Los usuarios que se lo toman con humor explican que van a seguir disfrutando de los planes en la Comunidad Valenciana este verano. Por ejemplo, la usuaria @AuroraStudioMad explica lo siguiente: "los que vamos a Xàbia desde la Comunidad de Madrid vamos desde los años 90, tenemos propiedades, pagamos impuestos allí, y nos dejamos el dinero cada vez que vamos, varias veces al año. Respetamos las playas, etc. No generalicemos y no difundamos odio sin razón".

Pero otros usuarios no tienen muy claro si pasaran sus vacaciones por Alicante, como @MarMar1492, que explica que este verano cambiará de lugar de vacaciones: "Pues iba a ir pero ya cambio de sitio. Mejor me voy para Málaga, Almería. Cualquier sitio. Gracias por avisar. Mi dinerito no se ira allí."

/ eso roza la xenofobia, ese odio de dónde surge? — Richarz Feynmanz (@rfeynmansss) 26 de junio de 2022

Voy para allí este finde a dominguear como nunca y me la pela. Me voy a poner de paella hasta el culo. https://t.co/jK8gg8nFKR — Kike (@kike_z18) 28 de junio de 2022

El tuit ya supera los 10.000 ‘me gusta’ y los 1300 "retuits".