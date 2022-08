Cerca de medio centenar de personas desalojadas por el incendio declarado en la noche del sábado en la Vall d'Ebo y que este lunes a mediodía sigue todavía activo y con mucha fuerza han tenido que pasar la noche en un centro cívico de Pego, al no poder regresar a sus viviendas. Se trata, según han explicado a este periódico fuentes de Cruz Roja, de 47 personas en concreto. De ellas, 36 son adultos, mientras que las otras 11 son menores de edad. Se encuentran reubicadas en el Espai Verd, inmueble en el que antes se ubicaba el instituto de Secundaria de Pego. Hay que tener en cuenta, además, que otras muchas han sido realojadas en casas de familiares y amigos en otras localidades de la zona.

Todas estas personas proceden, según Cruz Roja, de Benialí y Benirrama, dos de los pueblos que componen el municipio de la Vall de Gallinera, así como de varias urbanizaciones de la localidad de l'Atzúbia, que se desalojaron este domingo. No obstante, esta zona, al norte y noreste de la Vall d'Ebo, no es la única que se encuentra desalojada: también se han vaciado por precaución Alcalà de la Jovada y Beniaia, los dos núcleos del Ayuntamiento de la Vall d'Alcalà. Asimismo, el Ayuntamiento de la Vall de Gallinera ha advertido a los vecinos de los pueblos del municipio situados más al oeste, Alpatró, Benissili y la Carroja, junto con el despoblado de Llombai, de que estén preparados para un posible desalojo. "No está previsto en estos momentos, pero se puede dar el caso y necesitamos que la gente esté preparada para poderlo hacer con urgencia en caso de ser necesario", ha indicado el Consistorio a través de redes sociales. A las 13.10 la Guardia Civil ha comenzado a evacuar algunas viviendas próximas a la Carroja, según el 112 de la Generalitat.

El incendio había quemado ya a última hora del domingo más de 3.500 hectáreas, una cifra que ha quedado ya muy desfasada en la mañana de este lunes, en que se calcula que el área afectada alcanza las 6.500 hectáreas, en un perímetro de 50 kilómetros, según ha manifestado la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, tras la reunión de coordinación que se ha celebrado, informa Alfons Padilla. El fuego avanza en varias direcciones, y el flanco sureste se dirige hacia Tollos y Castell de Castells, por el barranco de Malafí, afectando ya ligeramente a un extremo de la comarca de El Comtat, tal y como han advertido ya algunos alcaldes de la zona.

De momento no hay riesgo inminente para ningún otro núcleo urbano, aunque la precaución es máxima. En este sentido, Ayuntamientos como el de Fageca, relativamente próximo a ese flanco, han querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos, aunque "esperando nuevas indicaciones". El fuego mantiene por ahora cortadas dos carreteras: la CV-700, desde l'Atzúbia hacia la Vall de Gallinera, y la CV-712, entre Alcalà de la Jovada y la Vall d'Ebo. La columna de humo generada por el incendio es enorme, hasta el punto de ser visible desde la autovía A-7 entre Ibi y Alcoy, a muchos kilómetros de distancia en línea recta.

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha destacado el enorme esfuerzo de los bomberos del Consorcio Provincial que trabajan en las labores de extinción, y que "han salvado, literalmente, el municipio de la Vall d'Alcalà. Se han dejado la piel en unas condiciones extremas". También ha incidido en que los efectivos siguen "trabajando incansablemente para garantizar la seguridad de las personas de las zonas afectadas". "Trabajamos para evitar riesgos y nuestra prioridad son los ciudadanos", ha recalcado. Según ha explicado, son más de 300 los bomberos desplazados a un incendio que "nos sigue teniendo a todos con el corazón en un puño". Por su parte, el diputado de Emergencias, Javier Sendra, ha destacado también el trabajo de los bomberos que, "ante situaciones cambiantes y extremas como las que se están produciendo, están demostrando su enorme profesionalidad".