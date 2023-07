Qué cobra cada concejal de un ayuntamiento es uno de los asuntos que crea más expectación y la mayoría de veces también las críticas. Sobre todo, si al arrancar un mandato las retribuciones que se asignan a los nuevos ediles superan las del anterior. Y así será en Calp donde el tripartito ha desvelado este jueves qué cobrará cada uno de los miembros de su gobierno y las razones de la subida de salarios que se ha aplicado y en la que los regidores con dedicación exclusiva cobrarán 48.000 euros este mandato, entre 7.000 y 10.000 euros más que lo que percibían los de la anterior corporación.

El portavoz del gobierno del Calp, el concejal de Compromís Ximo Perles, ha sido el encargado de desgranar punto por punto los asuntos que se debatirán en el pleno de organización calpino de este viernes. Entre ellos, el de las retribuciones para los concejales. Así, habrá siete dedicaciones exclusivas para concejales del gobierno de Somos Calpe, PSOE y Compromís y estos ediles liberados percibirán una retribución de 48.000 euros anuales. Hasta ahora, la cantidad estaba estipulada entre 38.000 y 41.000 euros.

Y, ¿quiénes ostentarán esas dedicaciones exclusivas? Pues, de Somos Calpe, Rebeca Merchán, Mariola Mulet, Pere Moll y Paqui Solivelles; además de los tres concejales del PSOE, Guillermo Sendra, Itziar Doval y Marco Bittner. El primer teniente de alcalde, Juan Manuel del Pino (Somos Calpe) cobrará una dedicación del 80%, poco más de 38.000 euros. El resto recibirán retribuciones por asistencia. Es el caso de la alcaldesa Ana Sala quien ya hacía lo mismo el pasado mandato; y los dos concejales de Compromís, Ximo Pérles y Mireia Ripoll. Aunque el primero especificó que su situación en cuanto a retribuciones no cambiará, podría no pasar lo mismo con su compañera que podría pasar a tener una exclusiva si se integra completamente en el gobierno local, como así está previsto los próximos meses, y asume Turismo.

En cuanto a la oposición, el gobierno ofrecerá tres dedicaciones parciales del 50% al PP y una igual a Defensamos Calpe. En cuanto al personal eventual, se mantiene en siete asesores, como marca la ley, que no incrementarán el gasto en salarios. Además, se incrementa en un 10% la retribución por asistencia a organos colegiados después de estar "congelada" los últimos ocho años. Aunque Perles no especificó datos concretos sobre de cuánto será.

El edil indicó que el aumento del gasto en sueldos para este mandato será "considerable" si se compara con el anterior y añadió que "somos conscientes" de que la decisión es "polémica pero no arbitraria". Por ello, Perles indicó que se iban a dar todas las explicaciones oportunas al respecto para que lo entendiera la ciudadanía y destacó la "gran sintonía" entre los socios de gobierno para el reparto de las mismas. Con todo, alegó que esos 48.000 euros de salario están dentro del "límite legal" que se establece para las ciudades entre 20.000 y 50.000 habitantes que estipula un tope de 60.000 euros.

Y tiene más argumentos para la decisión tomada: un análisis en el que se ha comparado lo que cobrarán ahora los regidores en el municipio calpino y lo que se percibe en otras áreas, otras localidades de la zona o en el sector privado. Así desgranó por ejemplo que un profesor de secundaria cobra alrededor de 42.000 euros; los jefes de área del Ayuntamiento, cerca de 50.0000; o un catedrático de universidad entre 53.000 y 76.000 euros.

Pero había más ejemplos, entre ellos, qué cobran los concejales de otros municipios: en Dénia, el alcalde 53.000 los concejales liberados 50.000 euros; en Xàbia, municipio similar a Calp en habitantes y presupuesto municipal, 50.000 euros la alcaldesa y 45.000 los ediles que cobran el 100% del sueldo; en Altea, 40.000 euros en el anterior mandato; en Teulada (municipio más pequeño que Calp y con menos presupuesto), el alcalde 42.000 euros y 32.000 los regidores. Y en cuanto al sector privado, un consejero de Marina Salud, según Perles, cobra 360.000 brutos al año; o un directo de banco, 70.000 euros.

Perles añadió que con este incremento de retribuciones se pretende "dignificar la política" y que los concejales cobran de acuerdo a las responsabilidades que tienen: "Nuestras decisiones pueden acarrerar trascendencias millonarias y recibimos enormes presiones cuando eso pasa". Pero hay más razones. Elevar los sueldos puede suponer que un profesional del sector privado altamente cualificado "acepte dejar su puesto de trabajo para ser concejal en el Ayuntamiento", lo que profesionalizaría aún más la gestión pública.

Con todo, la comparecencia de Perles también sirvió para anunciar los representantes del Ayuntamiento de Calp a los distintos órganos colegiados. Entre ellos, los del Consejo de Administración de Aguas de Calpe, donde tanto el PP como Defendamos Calpe en la oposición habían solicitado estar. Pero no será así. Porque la parte privada de la entidad sostiene que ese consejo es un órgano ejecutivo y no debe haber debate político.

El gobierno fija los plenos los martes y el PP critica que es para que Sánchez no asista

Los plenos ordinarios de Calp serán los martes por la tarde. Así lo ha dedicido el tripartito quien cambia el día de celebración de los mismos respecto al anterior mandato cuando eran los lunes. Una medida que no ha caido bien en el PP quien la ha visto como un ataque al considerar que se ha elegido ese día para impedirle al portavoz popular, César Sánchez, acudir a las sesiones debido a que aseguran que estará esas jornadas en el Congreso de los Diputados. Porque el popular va en un puesto de salida en la lista al Congreso y será problablemente diputado nacional, aunque aún no se han celebrado las elecciones y habrá que esperar para confirmarlo.

Pero Perles ha contestado: "No hay ninguna inquina contra Sánchez, al contratio". Porque le desan toda la suerte para que sea diputado, es más, el portavoz del gobierno calpino indicó que si es necesario, cuando comiencen las sesiones del Congreso a nivel estatal, se podría revisar cuándo se convocan los plenos de Calp para que no haya ninguna coincidencia. A Sánchez le indicó que quizá era demasiado pronto para criticar esta cuestión cuando aún no es ni diputado.

Celebrar los plenos los martes también tiene una explicación por parte del gobierno local: "El lunes está demasiado cerca del fin de semana y los martes habrá más tiempo para que se pueda preparar la sesión" por parte de los concejales.

Con todo, poco después de la explicación por parte del portavoz del tripartito de Calp, el partido Somos Calpe, de forma independiente, no ha sido tan considerado con lo dicho por Sánchez. Así han aclarado que la decisión de establecer el pleno los martes "se ha tomado tras un consenso entre los miembros que conforman el equipo de gobierno, debido a que es la mejor opción para facilitar su preparación, y no con el fin de molestar a ningún miembro de la corporación".

Ana Sala, alcaldesa, remarcó en este comunicado que "César Sánchez tendrá que decidir si se queda en Calp o se va a Madrid, si saliese elegido". Y señala que "una persona sola, por su situación personal, no puede condicionar a los restantes veinte miembros de la corporación". Somos Calpe considera que "solo quiere medrar en todas las administraciones públicas y que ha mentido, ya que, en el último momento, se ha colado en la lista a las Cortes Generales del Congreso por Alicante". Por este motivo, Ana Sala indicó que "las peticiones personalistas no pueden influir en la toma de decisiones del Ayuntamiento de Calp".