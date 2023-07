Ana Sala lideró el partido de Somos Calpe tras abandonar el PP. El 28M le otorgó 6 concejales frente a los ocho de los populares y un pacto con PSOE y Compromís la ha hecho alcaldesa con las nuevas siglas. Pasados 15 días de la investidura, explica las primeras sensaciones a INFORMACIÓN y cómo sigue teniendo en la retina el "intento de asesinato político" que considera que cometió su anterior partido con ella, aunque asegura que fue "frustado" porque sigue al frente de la Alcaldía. Entre los puntos más importantes en ese pacto con la izquierda, el Urbanismo. Lanza "dardos" contra el popular César Sánchez y le pide que trabaje para que lleguen inversiones al municipio con el futuro gobierno del PP en la Generalitat.

¿Qué balance hace de los primeros días de este mandato?

La sensación que tengo es la de siempre, la de mucho trabajo, el diario del Ayuntamiento; hay que organizar el nuevo gobierno y delegaciones. La semana que viene tendremos el pleno de organización. Sobre el pacto, soy positiva, optimista, confío en los socios de gobierno, no solo en los concejales de mi partido, sino en todos los del resto de partidos. Hay ganas y la sintonía es muy buena.

Su resultado electoral sorprendió a muchos, ¿qué explicación da a lograr seis ediles en apenas unos meses?

Tengo mi propia teoría. El resultado era una incógnita y había gente que no daba nada por nosotros. De hecho, el candidato del PP (César Sánchez) llegó a decirle a un concejal de mi partido que íbamos a sacar solo un edil y más adelante llegó a decir que solo dos. Tengo claro que el pueblo sabe lo que quiere, que no he tenido tiempo en mejorar el resultado. De hecho ya lo dije en el pleno de investidura, si esto hubiera empezado un mes antes o tengo dos semanas más de campaña, le doy la vuelta al resultado y Somos Calpe hubiera liderado el resultado electoral en cuanto al número de votos.

¿Tenía entonces claro que obtendría un buen resultado?

Si dimos el paso es porque el calor y el cariño en la calle estaba. Salí a la calle después de que saltara la "bomba" política en el mes de enero y la gente me decía: "qué vas a hacer, te quiero votar...". Al final fue eso lo que nos impulsó, tras muchas vueltas a hacerlo. En la vida jamás me hubiese planteado que yo iba a dejar el PP, jamás me hubiese pasado por la cabeza que esto iba a pasar y abandonar el partido en el que he militado 30 años. Es la respuesta que ha tenido una decisión arbitraria, injusta, innecesaria y totalmente oportunista y caciquil. Así lo pienso.

Llegó a describir la situación de "intento de asesinato político"...

Es que lo es, aunque frustrado. Porque si yo no hubiera hecho nada, yo me quedo en mi casa, con mi trabajo. Frustrado porque al final he vuelto, no me he ido de la política. Dije que iba a agotar la legislatura sabiendo lo duro que iba a ser continuar con plenos, reuniones, campaña... teniendo enfrente a los que han sido mis compañeros, a los que yo nombré concejales y a los que puse en mi lista con el PP. A los que he ayudado y dejado trabajar libremente... y me han sido desleales e infieles la última parte de la legislatura. He resurgido con otras siglas y aquí estoy.

¿Pensó en algún momento tras la elecciones en acercar posturas con el PP?

Tenía claro que no. Dicen que hay mucho odio. Yo no tengo odio a nadie e igual tendría motivos. Solo he dado respuesta con mi nuevo partido y el equipo a una injusticia, a algo que no debería haber pasado nunca, que no hacía falta que hubiera pasado. No había necesidad de producir este terremoto político a seis meses de las elecciones porque el Ayuntameinto estaba bien, con sus fallos y problemas que podíamos tener; el pueblo estaba tranquilo y la legislatura también, sin escándalos. No hay nada que hablar con los que me han traicionado, empezando por el cabeza de lista que lo que ha hecho ha sido darme una puñalada por la espalda sin hablar conmigo.

¿Y el resto de concejales?

No había problema. Solo había concejales que, por lo que sea, no estaban a gusto conmigo, tenían otras aspiraciones... Y cuando viene un periodo electoral hay quien se preocupa de qué va a pasar con él, si va a estar o no, pero es algo que luego se tiene que hablar. Me han estado presionando durante esta legislatura para ciertas cosas de la gestión y yo no he accedido. Y eso ha hecho que hayan pensado que "con esta mujer no hay nada que hacer". No accedo a chantajes y quizá eso es lo que ha pasado.

Ha aglutinado votos de la derecha, ¿también de los votantes de izquierda?

Creo que a Somos Calpe le ha votado personas de todas la ideologías políticas. Nos ha votado votante del PSOE, de Compromís, y me consta a ciencia cierta. También de Cs que estaban ahora algo perdidos. Somos un partido independiente, autónomo, sin mochilas, sin hipotecas políticas y libre, que es lo mejor que se puede tener. Y personas del PP, votantes que de este partido y algunos que no han votado nunca. También voto extranjero, no solo los populares aglutinan el voto conservador de este sector.

¿La gente ha votado a la alcaldesa o al partido?

La cuestión es que el proyecto Somos Calpe ha ilusionado, a mi me conoce mucha gente porque he estado 4 años de alcaldesa, 8 de concejala y porque hemos hecho una campaña bonita, cercana... de candidata la alcaldesa y que creo que he gestionado bien los últimos cuatro años.

El pacto se ha firmado con partidos alejados de su línea ideológica, ¿ha costado mucho llegar al acuerdo con PSOE y Compromís?

La verdad que no, ha sido muy fácil. Les dije desde el minuto uno que era una oportunidad de participar en un gobierno después de tantos años de Compromís en la oposición, que ha estado ocho años, y el PSOE que lleva 30 años sin gobernar. Era una oportunidad de gestionar, de trabajar para el pueblo, no hay nada más bonito en política. Pidieron algunas delegaciones, Compromís no se integrará de lleno hasta final de año y hay mucha cordialidad, sin exigencias de ningún tipo, hablándolo todo se ha llegado a puntos de encuentro.

¿E ideológicamente?

Siempre he mantenido que hay que apartar las ideologías. Es verdad que en algún momento, cada uno tendrá que defender sus ideas, pero la ideología es el pueblo de Calp y gobernamos para gente del PP, de PSOE, de Compromís, para los que no votan... para los que no viven aquí.

Se podría pensar que Compromís y su partido están en las antípodas políticas. ¿Cómo le ha explicado a sus militantes ese pacto con la formación valencianista?

No he tenido que explicar nada porque además es lo que quería la militancia. Lo que no querían en ningún momento es que pactara con el PP. Y yo tenía claro que no con los que me han traicionado.

El Urbanismo va a ser clave, ¿es uno de los puntos donde puede haber más discrepancias?

Es muy importante y es el caballo de batalla siempre que hay una convocatoria electoral. Se esté en un lado u otro, es lo que se utiliza en campaña. El PP no ha hablado de Urbanismo en ningún momento porque parece que el mal urbanismo va vinculado a ellos. Y en eso sí que no estoy de acuerdo. He sido del PP y concejala del área y algunas medidas que se tomaron hace años me parecen correctas y las que ha adoptado Juan Manuel del Pino la pasada legislatura, correctísimas.

¿Y hacia dónde va con este gobierno?

Tenemos que evolucionar, las sensibilidades cambian. El Urbanismo de hace 30 años no puede ser el mismo de ahora. Calp tiene un término municipal muy pequeño, está casi todo colmatado, quedan pocos planes parciales por desarrollar y no se puede hacer a la carta del promotor propietario, sino hay que pensar en el interés general. Esa es otro de los puntos de unión que tenemos en el gobierno: pensar en el interés general e ir de la mano de los propietarios porque no los podemos dejar tirados. Tienen sus derechos que hay que respetar. Solo que hay que buscar fórmulas para preservar nuestro medio natural.

¿Entiende que la puedan criticar cuando ha sido concejala del PP de Urbanismo?

Sí, lo puedo entender. Pero no lo veo desde el punto de vista de partido, sino que las propuestas del que era concejal de Urbanismo de Cs eran sensatas y en la línea de lo que iba pidiendo la ciudadanía, de aligerarlo. En otra legislatura se puso altura libre en el Saladar, en el último mandato se decidió limitarlo... lo veo razonable también. Y preservar la zona verde en la Manzanera. Me pueden criticar pero yo también he evolucionado.

Se ha quedado en sus manos más de una delegación, entre ellas, Hacienda...

La pasada legislatura no ostenté ninguna, las delegué todas. En esta hay concejales nuevos que no tienen experiencia y no me gustaría que se agobiaran al principio. He asumido Hacienda, Ximo Perles (Compromís) tiene Contratación, ambas han ido siempre de la mano. También Comunicación, Transparencia y Buen Gobierno y la recién creada Vivienda y Okupación.

Esta última es una de las que más han llamado la atención cuando se anunciaron...

Es darle relevancia a dos problemas sensibles que tenemos en Calp y otros municipios, sobre todo los turísticos. Hay mucha oferta de vivienda turística y eso supone un detrimento de oferta de vivienda habitual. Y por otro lado la Okupación, que es otro lastre que tenemos.

El mandato se cerró con deuda cero, entre otras cuestiones. ¿Cree que la gestión se ha diluido con la gestión política?

Yo he intentado en la campaña contar la gestión que, a pesar de la pandemia y todo, se ha hecho muy buena. Sé que hay gente que le ha sentado mal lo que me hicieron como persona y política. Sé que si hubiera sido la candidata del PP, se habría obtenido mayoría absoluta holgada, no de 11 ni 12, sino de 13 o 14 concejales. Un dato como el de la deuda cero que pensaba que al ciudadano le daba igual, ha sido un dato imporante que se ha tenido muy en cuenta a la hora de votar junto a la injusticia que se ha cometido conmigo.

¿Cuáles son los primeros proyectos en el tintero?

Se han quedado algunos de la pasada legislatura como la plaza Mayor o el paseo marítimo de la Fossa que es de envergadura y hay que incidir en esa zona. Vivimos de la imagen y hay que incidir ahí. También el agua es importante, velar porque no nos falte, y el mantenimiento del pueblo. Para mi lo prioritario es en materia educativa el segundo instituto y el colegio Gargasindi. Esperemos que en septiembre nos pongamos manos a la obra.

¿Va a seguir siendo reivindicativa en Sanidad y Educación?

Sí, seguiremos reivindicando lo que es de justicia para un pueblo que crece en población pero no en servicios. El tema educativo es caótico y no solo por los años de gestión del color político que hemos tenido, sino de los últimos 20 años. Tenemos un IES con más de 1.000 alumnos, pensado para 500.

¿Qué opina del pacto del PP-Vox en la Comunidad Valenciana?

Pactos hay ahora de todos los colores. Lo único que pido es que, lleguen a los que lleguen, sean furtíferos y eficaces. Lo que quiero y voy a exigir desde la Alcaldía y el gobierno, y voy a pedir a la oposición, que desde aquí se agilice. Si el PP está en la oposición y ahora va a estar en el gobierno valenciano espero que lo hagan. Pero pediré lo mismo que antes con el PSOE y Compromís: ayúdennos con la Educación y la Sanidad.

¿Espera entonces tener al PP de César Sánchez de su lado en estas cuestiones y que haya un acercamiento?

Tiene que haberlo por el pueblo, tiene que haber gestión y si el PP tienen ese hilo directo que decía Sánchez en campaña para tener inversiones, que así sea. Los que están en la oposición pidiendo dedicaciones exclusivas tendrán que trabajar por el pueblo, aquí en València o en Madrid, donde sea.