A menos de 48 horas de que los municipios celebren los plenos de investidura en los que se elegirán a los alcaldes de los próximos cuatro años, en Calp la partida para llegar a la Alcaldía que arrancó el 28M parece que tiene vencedores. Compromís desvelaba este miércoles que sí daría finalmente su apoyo a la actual alcaldesa y candidata de Somos Calpe, la expopular Ana Sala, para que siga al frente del consistorio también con el apoyo ya anunciado del PSOE. Un pacto entre las tres formaciones que tenía un objetivo común: que el PP, la lista más votada, con César Sánchez al frente no gobernara en la ciudad. Pero, ¿cuáles son las claves que se conocen sobre esa alianza entre Sala y las dos formaciones de izquierdas?

Aunque los tres partidos no han escenificado una firma de acuerdo como sí ha ocurrido en otros municipios, el acuerdo para que la actual alcaldesa vuelva a ser nombrada el sábado en el pleno que se celebrará a la 12 horas existe. Y también hay una hoja de ruta marcada para crear un gobierno estable, o eso es al menos lo que ponen sobre la mesa PSOE y Compromís. Porque la propia Sala no se ha pronunciado aún públicamente sobre ese pacto que la mantendrá de alcaldesa, aunque sí lo ha hecho su partido a través de comunicados en los que, sobre todo, ha criticado al PP y al propio César Sánchez por ir en las listas del PP al Congreso.

El camino del PSOE (3 concejales) está claro. Desde que se iniciaron las conversaciones con los otros dos grupos políticos para formar lo que puede acabar siendo un tripartito, los socialistas pusieron sobre la mesa cuáles eran sus intenciones y sus propuesta para apoyar a Sala. Dar sus votos a la expopular fue aprobado por la Ejecutiva local aunque hace unos días hubo voces que se alzaron contra la decisión. Pero nada ha parado la postura de aquellos que entrarán a formar parte del gobierno local. El candidato del PSOE Guillermo Sendra explicó a este diario que "aún hay flecos por cerrar" pero que ahora mismo "no es el momento de llegar a ese tipo de detalles".

Así se refiera a que aún no se ha hablado de reparto de competencias u otras cuestiones más concretas ni con Sala ni con Compromís, aunque sí se han especificado las líneas que debe seguir el acuerdo entre los tres grupos: "Es un pacto de ideas, de compromisos y de líneas a seguir como en Educación, Bienestar Social, en Urbanismo... una ves que tenga lugar la investidura habrá que empezar a trabajar en ellas", indicó Sendra.

Por tanto, el acuerdo al que se ha llegado hasta ahora tendría un "cariz marcado a nivel social y de sostenibilidad basada en la ecología. y sobre todo en derechos sociales y políticas destinadas a los ciudadanos", indicó el socialista. Entre todo, cobra especial protagonismo y tiene una "fuerte carga" el modelo urbanístico de Calp para el futuro. Sendra destacó que "hay que acabar con 24 años de urbanismo especulativo del PP en el municipio". Aunque será de la mano de quien hasta hace unos meses formaba parte de uno de esos gobiernos populares de los últimos años, la propia Sala.

Precisamente, el Urbanismo también está en la agenda de Compromís y ha sido uno de los puntos claves en esa negociación para dar apoyo a Sala. Pero no es el único. "Han aceptado nuestras propuestas y en otras hemos tenido que ceder", aunque el candidato de la formación, Ximo Pérles, relató que aún no hay nada concreto en cuestión de delegaciones o algo similar. Sí en cómo quieren que sea su papel: "Hemos pedido la incorporación progresiva en función de lo que vaya pasando" a partir de este sábado.

¿Tienen pensado pedir alguna concejalía? Por ahora esto no está en su pensamiento porque Perles asegura que "primero hay que generar confianzas. No creo que esto sea un inconveniente pero tiene que llegar", indicó porque la intención de Compromís es "ir entrando poco a poco y a buen paso. Más vale eso que se genere una crisis de gobierno en el futuro". Compromís sí ha hecho una petición: entrar a formar parte de la Junta de Gobierno Local. Así que, aunque por ahora no hablan de entrar en el gobierno de primeras, pertenecer a este órgano de gobierno en el que se delegan competencias lleva aparejado estar precisamente gobernando: "Queremos estar presentes en todas las decisiones que se tomen", indicó Perles.

Porque la intención es estar vigilantes dentro de este posible pacto: "No se trata de que queramos fiscalizar todo, sino conocer qué decisiones se toman" en varios ámbitos, por ejemplo en Urbanismo. Y hay una propuesta sobre la mesa que sería "crear la figura del portavoz de gobierno" que podría asumir Compromís. Con todo, Perles tiene algo claro: "Sala y Del Pino (José Manuel exconcejal de Cs ahora en Somos Calpe) han tenido un mandato con mayoría y ahora tiene que adaptarse a una nueva realidad" en la que el consenso será muy importante.

Dos de las partes, satisfechas por ahora

A 48 del pleno de investidura del 17 de junio, el candidato del PSOE se mostró "muy satisfecho" con "todo, con la negociación que se ha seguido y donde no ha habido ningún escollo". Los "tres partidos sabemos que nos jugamos lo que nos jugamos". Es un acuerdo "que beneficia a la ciudadanía. Tenemos una ocasión única". Perles describió las conversaciones mantenidas con Somos Calpe y el PSOE como "fluidas" antes de tomar la decisión de este miércoles de dar el apoyo a Sala. Hasta último hora de esta mañana, este diario ha intentado ponerse en contacto con Ana Sala para recabar sus impresiones sin recibir respuesta.

El candidato de Compromís hizo además balance de la situación y el papel que ha tenido el PP en estos días: "La sensación es que los populares se han quedado sin interlocutor", indicó Perles en referencia a que no podía hablar ni con Sala ni con el PSOE para que le dieran apoyo y solo quedaba Compromís: "A lo máximo que aspiraba es que nos votáramos a nosotros mismos. ¿Y después que?", se preguntó el candidato de la formación nacionalista.

Que Sala será de nuevo alcaldesa el próximo sábado está casi claro. Aunque tras las aguas turbulentas que las últimas semana se han dado en Calp, aún quedan horas para que algo cambie, aunque las partes del pacto esperan que no sea así. El 17 de junio es un día clave. El pleno de constitución del nuevo Ayuntamiento será a las 12 horas y en él se propondrán candidatos y se votará con papeletas la opción elegida. Ante esto, Compromís avanzó que "enseñaremos la papeleta de votación al público" antes de dejarla en la urna; algo que podría hacer también el PSOE. Todo para evitar cualquier tipo de duda el último momento.