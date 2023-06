A tres días para que se celebren los plenos de investidura de las nuevas corporaciones municipales, las aguas de la gobernabilidad municipal están más revueltas que nunca en Calp.

La inclusión del exalcalde y candidato del Partido Popular, César Sánchez, como número cuatro de la candidatura del PP al Congreso de los Diputados por Alicante ha provocado una dura reacción por parte de Somos Calpe, la formación que lidera la todavía alcaldesa en funciones y ex del PP, Ana Sala, que hace ya prácticamente imposible un acercamiento de cara al pleno del próximo sábado.

Como ya ha venido contando este diario, las elecciones del pasado 28M dejaron en esta localidad un complicado escenario en la corporación municipal. Los populares fueron la fuerza más votada, con ocho concejales, seguidos de Sala y su partido con seis. El PSOE logró tres ediles y Compromís y Defendamos Calpe, dos más cada uno. La mayoría está en 11 votos, así que los populares necesitarían tres apoyos para poder gobernar con mayoría, y no parece que los vayan a encontrar en el bloque de la izquierda, más cercana a pactar con Somos Calpe, a pesar del rechazo de una parte de sus militantes.

Sánchez no ha dejado de repetir que podría probar a gobernar en solitario, pero el giro de guion auspiciado por su partido este mismo miércoles vuelve a dejar todo en el aire.

Desde Somos Calpe han remitido un duro comunicado en el que aseguran: "No logramos comprender el sentido de la irrupción de la figura de César Sánchez en el panorama político municipa". Y no lo entienden por varias cuestiones, entre las que le reprochan que "con su llegada, acabó con la armonía de nuestro municipio, tomando decisiones personalistas que no han logrado otra cosa que no haya sido desestructurar y dividir, en primer lugar, al Partido Popular, y, con ello, a gran parte de los ciudadanos calpinos".

Como se recordará, el PP regional impuso a Sánchez como candidato en Calp por encima de la alcaldesa y presidenta popular, Ana Sala, que tenía intención de repetir como cabeza de lista y que, al verse apartada, decidió abandonar el partido y crear su propia formación política para enfrentarse al PP en los comicios del 28M.

"Ahora, el concejal electo, César Sánchez, anuncia ante los medios su decisión de regresar de nuevo a la política nacional, formando parte de la lista del Partido Popular en Alicante. Con esta actuación, demuestra, una vez más, que estos últimos meses para él no han sido más que un trampantojo", agregan en el comunicado, tras lo cual lamentan "enormemente que los únicos perjudicados de todo sean una vez más los ciudadanos calpinos, que, por desgracia, se han vuelto a ver inmersos y enredados en promesas vagas de contenido".

Por último, afirma: "Sin duda alguna, un alcalde es el que está en Calpe siempre; en los momentos fáciles y los difíciles. Un buen alcalde no es el que solo aparece cuando las previsiones dan a su partido como ganador".

"Ser alcalde es mi prioridad"

Frente a estas críticas, el propio César Sánchez ha afirmado que su inclusión en las listas del PP es "una oportunidad histórica para Calpe, porque Alberto Núñez Feijóo será presidente el próximo 23 de julio", y se ha mostrado "ilusionado ante esta decisión del partido", pero tajante en todo momento: “Ser alcalde es mi prioridad, ser diputado será una oportunidad para nuestro pueblo”.

En esta línea, el líder del PP calpino ha asegurado su intención de permanecer en el municipio, indicando que si resulta investido "gobernará con diálogo y transparencia", mientras que en el caso contrario será "el líder de la oposición durante los próximos cuatro años, porque mi compromiso es estar en Calpe hasta el final".

Igualmente, Sánchez ha aprovechado su comunicado para decir que, de compatibilizar los cargos de alcalde y diputado nacional, "no sería un caso aislado" y para tender nuevamente la mano al resto de formaciones e intentar recabar su apoyo en el pleno de investidura.

Para ello, ha asegurado por un lado su voluntad de lograr "un gobierno local estable, tranquilo y que esté conectado al resto de instituciones gobernadas por el PP, como son la Diputación de Alicante, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España", dando por hecho ya que su partido ganará el próximo 23J.

Y, por otro, anunciando que en el primer pleno que celebre la nueva corporación, si él gobierna, defenderá que "se restituyan el sueldo con dedicación exclusiva a los concejales de la oposición para que puedan trabajar con dignidad y dedicación por el pueblo, para fiscalizar al gobierno de Calp".

Además, ha indicado que, "como medida de transparencia se incorporará a miembros del resto de grupos políticos al Consejo de Aguas de Calpe y se ofrecerá al resto de formaciones que asuman competencias de gobierno en proyectos estratégicos para el pueblo", aclarando que “debe ser, porque así lo ha decidido el pueblo la legislatura del diálogo, el acuerdo, y las decisiones compartidas”.

Por último, César Sánchez ha concluido afirmando: "Ser alcalde es mi prioridad y mi mayor ilusión, porque es donde vivo junto a mi familia y donde tendré mi hogar durante toda mi vida”.