Ana Sala seguirá siendo alcaldesa de Calp. Pero lo hará con otras siglas, las de Somos Calpe, partido con el que se presentó a las elecciones del 28M tras abandonar el PP. La expopular ha logrado 11 de los votos, los necesarios para una mayoría que permitiera su investidura. Y todo tras firmar un acuerdo con PSOE y Compromís para sumar a sus ocho concejales los tres de los socialistas y los dos de la formación valencianista.

El PP fue la lista más votada con César Sánchez a la cabeza en los comicios logrando ocho ediles. Un resultado que solo le permitía ser alcalde en el caso de que enfrente no se lograra una mayoría; la que precisamente ha logrado Sala con su pacto PSOE y Compromís. Minutos antes de arrancar el pleno a la 12 horas, el salón estaba ya lleno de público a la espera de saber si no había sorpresas y finalmente la expopular seguiría al frente del Ayuntamiento.

Y así ha sido. Tras constituir la mesa de edad con las concejalas Itziar Doval, del PSOE, (la edil más veterana) y Mireia Ripoll, de Compromís (la más joven de la nueva corporación), se ha procedido a la jura e investidura de cada uno de los concejales y posteriormente se ha iniciado la votación del nuevo alcalde. Ha habido tres candidatos: Sala, por Somos Calpe; César Sánchez, por el PP; y Paco Quiles, por Defendamos Calpe. La victoria por once votos ha sido para la expopular con 11 votos frente a los 8 del candidato del PP y dos para Quiles.

El pacto entre las tres formaciones para que el PP no llegara a la Alcaldía en Calp ha provocado tensión en el salón de plenos hasta el último momento donde los concejales han mostrado una mezcla de nervios y emoción. Para disipar cualquier duda (un cambio de solo un voto entre los tres partidos del acuerdo habría dado la Alcaldía a Sánchez), los concejales de Somos Calpe, PSOE y Compromís han enseñado sus papeletas con el nombre de Ana Sala al público antes de introducirlas en el sobre y después en la urna.

Tras el recuento, Sala ha sido investida como alcaldesa. Vestida de rosa, como el color de su partido, y con el símbolo de un flamenco que la ha acompañado en campaña, tomó la vara de mando para recibir el aplauso del público. Como anécdota, señalar que los miembros de Somos Calpe han acudido al pleno vestidos con tonos rosa. Así, ha sido la última en tomar la palabra tras hablar todos los portavoces. Su intervención ha sido muy dura y con ataques directos al que hasta hace unos meses era su partido, el PP: "Hace apenas cinco meses fui victima de una tentativa de asesinato político para apartarme de la vida política. Yo fui la victima y otros los verdugos. Sigo aquí, en el lado bueno de las cosas". E hizo mención a la canción de campaña: "He muerto y he resucitado. Con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado", de A tu lado, de Los Secretos.

Sala añadió que "este será el gobierno del consenso, la confianza y la responsabilidad, basado en el diálogo y la lealtad, teniendo como objetivo el interés general. Agradezco su apoyo al PSOE y a Compromís, a Ximo Perles y Guillermo Sendra, y les prometo que no se arrepentirán". Además, "les solicito la responsabilidad y el esfuerzo para hacer realidad los proyectos que Calp necesita".

"Dije hace cuatro años, y lo reitero, que quiero ser la alcaldesa de todos los calpinos y siempre me vais a tener a pie de calle", añadió. Así, para terminar, recordó la situación personal vivida desde que el PP decidió apartarla como candidata para que lo fuera César Sánchez, lo que provocó una crisis interna en el partido popular y la salida de Sala que acabó creando su propio partido: "Espero que lo que ha pasado no se vuelva a repetir con ninguna otra persona", añade Sala. Al acabar se escucharon aplausos y gritos de "Ana, Ana".

El primero en arrancar el turno de intervenciones fue Paco Quiles de Defendamos Calpe, quien explicó la votación a ellos mismos: "Nuestro voto está situado en unos principios que son la base de nuestro proyecto y no los encontramos en los otros partidos que han presentado candidatura". Declaró que "no podemos pactar con el PP porque los grandes problemas de Calp vienen de las políticas de este partido. En estos cuatro años hemos sufrido el trato despectivo por parte de Ana Sala, por ello, por la falta de confianza en estos proyectos no podemos apoyar a ninguno de estos candidatos".

Por su parte, Perles, de Compromís, argumentó sobre el papel que ha jugado la formación desde el 28M y cómo los resultados los dejaron en la tesitura de, hicieran lo que hicieran, tener en la mano decantar el gobierno hacia un lado u otro: "La acción o la inacción tienen consecuencias, le damos nuestro apoyo a Ana Sala por varias razones. No nos fiamos del PP y tenemos motivos porque yo mismo he sido victima de una persecución por parte del PP provincial, tampoco compartimos cómo escogió candidato. Se ha generado confianza entre Somos Calpe, PSPE y Compromís , tendremos que negociar, consensuar y renunciar pero en eso consiste la democracia".

Guillermo Sendra, del PSOE, explicó el voto de su partido diciendo "tenemos principios y valores de más de 154 años y podemos desarrollar esos principios en primera línea de batalla y no en la retaguardia. Se han puesto sobre la mesa líneas programáticas que benefician la calidad de vida de los calpinos, basadas en el aspecto social, superar el modelo de especulación urbanística y la defensa de la sostenibilidad".

César Sánchez, candidato del PP, hizo una intervención diferente a las anteriores que se acercó más a un discurso cerca del triunfo: "El PP ha sido el partido con más apoyo social, estamos convencidos de que somos la mejor propuesta para gobernar porque tenemos mejor equipo y mejor programa, basado en la sostenibilidad, la cultura, el bienestar social..." y en sus palabras se dejó ver que siguen queriendo ser el gobierno de Calp. Sobre si abandonará la ciudad por su puesto de diputado nacional añadió que "no me pienso ir de mi pueblo nunca, les guste o no, estaré aquí al pie del cañón, queremos un gobierno estable y de consenso y por ello he presentado mi candidatura".

Calp inicia una nueva andadura con un tripartito. Una vez constituido el Ayuntamiento, faltará saber cómo se reparte el gobierno y las competencias entre los tres socios. Como ha publicado este diario, Compromís anunció que su ingreso en el mismo será "poco a poco y de forma paulatina", hasta que "se generen las confianzas necesarias".