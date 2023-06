El gobierno de Calp ya ha repartido las delegaciones que ostentará cada concejal del tripartito de Somos Calpe, PSOE y Compromís. Así, el edil de esta última formación será el portavoz del ejecutivo local, por tanto, una de las figuras clave en este acuerdo. Ximo Perles no se queda solo ahí, será también tercer teniente de alcalde y dirigirá Contratación. Eso por ahora. Porque la formación valencianista sigue asegurando que su entrada en el gobierno de la localidad será "progresiva" y, por tanto, en el futuro asumirán más carteras que las actuales. Así, la delegación de Urbanismo, clave para el futuro y para las formaciones políticas, seguirá en manos de Juan Manuel del Pino, quien ya la ostentó la anterior legislatura cuando era de Cs, y ahora lo hará bajo las siglas del partido que creó la alcaldesa Ana Sala.

Las delegaciones se dieron a conocer el viernes después de que la primera edil firmara el correspondiente decreto. Somos Calpe, con seis concejales de los 11 que forman el tripartito, ostentará las áreas con más peso, aunque ha cedido algunas a sus socios de gobierno. Es el caso de Contratación, clave en un Ayuntamiento, que estará en manos de Perles. Pero también Seguridad Ciudadana, que la ostentará el portavoz del PSOE, Guillermo Sendra. Para los socialistas serán también Turismo o Fondos Edusi, que serán para Marco Bittner; y también áreas que consideraban clave para la ciudadanía: Bienestar Social, Igualdad y Protección de la Salud, en manos de Itziar Doval.

Somos Calpe se queda con la mayoría de concejalías que afectan al día a día de la ciudad como Parques y Jardines, Limpieza Viaria, Comercio, Fiestas, Participación Ciudadana... y también las de gestión municipal como Hacienda, Recursos Humanos, Régimen Interior... De hecho, Hacienda estará en manos de la alcaldesa Ana Sala quien añade las delegaciones de Comunicación, Buen Gobierno y Transparencia; y llevará Vivienda a la que ha añadido "Okupación", con "k", la gran novedad de este mandato y que no deja lugar a dudas de hacia dónde quiere ir el tripartito en este sentido, aunque habrá que esperar a ver qué explica Compromís sobre esta concejalía.

Así, según Sala, esta nueva delgación obedece a "la preocupación real de este gobierno por solventar los problemas de residencia de larga duración, ya nos hemos puesto a trabajar en las bases de ayudas a alquiler, este es un objetivo prioritario aunque requerimos la ayuda de otras administraciones". Y además, quedará en sus manos para gestionarlo de forma directa. ¿Más novedades? Desaparece la concejalía de Cementerios para llamarse Parque del Descanso Eterno.

Cabe recordar que el tripartito de Calp está formado por Somos Calpe (6), PSOE (3) y Compromís (2). Las tres formaciones llegaron a un acuerdo para investir a Sala y gobernar después y que la lista más votada, la del PP, no entrara en la Alcaldía. Así, las delegaciones se reparten entre 10 de los 11 miembros del gobierno por ahora. ¿Por qué? Porque la edil de Compromís, Mireia Ripoll, no ostentará ninguna hasta más adelante. De hecho, desde la formación han explicado que su "entrada en el gobierno local será progresiva y de momento no asumen carteras concretas", aunque Perles sí ostentará Contratación.

Más adelante, al "generar las relaciones de confianza necesarias entre los miembros del gobierno, asumirá también la concejalía de Deportes" el mismo concejal. Y ahí sí entrará Ripoll que llevará Turismo. Mientras este último paso llega, la primera estará en manos de Pedro Moll (Somos Calpe) y la segunda en el socialista Bittner.

El gobierno de Calp queda de la siguiente manera:

Somos Calpe :

: Área de Hacienda, Comunicación, Oficina de Vivienda y Okupación, Buen gobierno y Transparencia, que asume la alcaldesa Ana Sala.

Área de Urbanismo, Infraestructuras, Calidad-Imagen Urbana, Parques y jardines, Ciclo Integral del agua, RSU y Limpieza Viaria, que asume el primer teniente de alcalde Juan Manuel del Pino.

Área de Recursos Humanos, Promoción Económica, Creama, Casa Nova (campus de formación), Desarrollo Local, Comercio, OAC, OMIC y Mercados, que asume la cuarta teniente de alcalde, Paqui Solivelles.

Área de Educación, Casa Nova (sede universitaria), Fiestas, Puertos y Pesca, que asume la quinta teniente de alcalde, Mariola Mulet.

Área de Asociaciones, Juventud, Infancia y Adolescencia, Participación Ciudadana, Régimen interior, Mayores y Centro Cívico, Delegados de Zona, que asume la sexta teniente de alcalde Rebeca Merchan.

Pedro Moll, delegado especial de Cambio Climático, Medio Ambiente, Playas, Urbanizaciones, SaLubridad Pública y Bienestar Animal y Deportes.

PSOE :

: Cultura, Casco Antiguo, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Emergencias, que asume el segundo teniente de alcalde Guillermo Sendra.

Área de Bienestar Social, Igualdad y Protección de la Salud, que asume la séptima tenente de alcalde Itziar Doval.

Marco Bittner delegado especial de Residentes, Informática, Subvenciones, Turismo, Hermanamientos y Parque del Descanso Eterno, además de delegado especial del Proyecto Edusi y Fondos Next Generation.

Compromís :

: Contratación, que asume el tercer teniente de alcalde, Ximo Perles. Será portavoz del gobierno.

Mireia Ripoll, sin delegaciones.

Juan Manuel del Pino será el portavoz de Somos Calpe, Guillermo Sendra del grupo municipal socialista y Ximo Perles lo será de Compromís y además será portavoz del gobierno.En cuanto a la periodicidad de las sesiones, creación de comisiones informativas y la relación de ediles con dedicación exclusiva o parcial y relación del personal eventual se dará conocer a lo largo de los próximos días.

El PP hará oposición "constructiva"

Mientra el gobierno hacía públicas sus delegaciones, el PP se constituía como grupo y registró la solicitud en el consistorio calpino para disponer de los recursos necesarios para hacer la labor de control y fiscalización al gobierno durante la presente legislatura, según informaron. César Sánchez será el portavoz municipal junto al resto de concejales, que serán portavoces suplentes. Los populares afrontan esta legislatura con "ilusión, compromiso y dedicación para hacer una oposición constructiva, responsable y que permita que haya un mejor gobierno en Calp".

Y, ¿qué le han pedido al gobierno para ello? Pues disponer de un despacho en la planta baja del Ayuntamiento para que los "vecinos tengan máxima accesibilidad al grupo mayoritario en el consistorio". El PP "va a tener las puertas abiertas para que cualquier ciudadano encuentre un espacio de reflexión, de reivindicación y una mano tendida para ser la voz de los calpino, y así poder satisfacer sus necesidades y ser altavoz de sus inquietudes".

Además piden que los plenos y las comisiones sigan celebrándose los lunes por la tarde, para que los ciudadanos que "así lo deseen puedan asistir de manera presencial a los plenos. Es muy importante que en esta legislatura, en la que hay tantos partidos políticos, haya la máxima transparencia y que los ciudadanos tengan acceso directo con todas las facilidades".

Del mismo modo, el Partido Popular ha solicitado la posibilidad de que haya concejales con exclusividad en la oposición, ya que una "buena fiscalización y control al gobierno municipal mejora la transparencia y la calidad de las instituciones democráticas".