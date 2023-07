Unas obras sobre el terreno del PAI de Llíber ha llevado a Compromís a denunciar a la empresa que las ejecuta y al Ayuntamiento por un posible delito medioambiental "sin tener la pertinente licencia urbanística". Así lo ha desvelado la formación nacionalista tras presentar la demanda ante la Guardia Civil de Calp. Han sido los miembros de este partido Gerard Fullana y Ximo Perle quien han acudido a presentar la demanda a raíz de las obras que estos días están produciéndose sobre el terreno donde se pretende desarrollar la construcción de 488 viviendas.

Ambos han explicado que "hoy se ha conocido un nuevo capítulo en la historia del macro PAI de Llíber. Esta promoción urbanística la aprobó el municipio de la Marina Alta el año 2000 y ahora, el Ayuntamiento de Llíber liderado por el Partido Popular pretende ejecutarlo sin adaptar el proyecto a las demandas legales actuales y teniendo una licencia de impacto ambiental del año 1990".

Gerard Fullana y Ximo Perles, diputados de les Cortss Valencianes y de la Diputación de Alicante respectivamente y representando a Compromís, han interpuesto una demanda ante la Guardia Civil de Calp este viernes 28 de julio. En el documento presentado se "advierte de un posible delito medioambiental donde la empresa promotora VAPF y el Ayuntamiento de Lliber serían responsables directos". Puesto que, y según los hechos denunciados y que se ilustran en varias imágenes a lo largo del documento, "estas últimas semanas se han producido trabajos sobre el terreno donde quieren desarrollar el macro PAI de Llíber con gran maquinaria y provocando movimientos de tierra, extracción de rocas y otros movimientos que alteran el paisaje natural. Todo esto sin tener la pertinente licencia urbanística tal como determina la normativa".

Esta denuncia se hizo también por parte de "decenas de personas integrantes de la plataforma ciudadana Salvem la Vall". Según explicó Compromís, esa asociación "demandó explicaciones al equipo de gobierno respecto a estas actuaciones públicamente al plenario de Llíber y allí el alcalde aceptó que las actuaciones que se estaban haciendo actualmente sobre la Montaña Larga no tienen licencia". Todo esto ha llevado los valencianistas a tomar una decisión: "denunciar ante las autoridades pertinentes las actuaciones que la empresa promotora está realizando con el silencio administrativo y la pasividad del Ayuntamiento".

Este nuevo capítulo se suma ya a un "extenso expediente de contradicciones e informes desfavorables a la construcción de este proyecto", según agregaron. La semana pasada "conocíamos un informe que determinaba que estas casi 500 nuevas casas que pretenden construirse en una de las pocas montañas vírgenes de la comarca (Montaña Larga) suponían un grave peligro para todos los pueblos de la Vall del Pop, puesto que esta construcción podría dejar durante meses sin agua pueblas como Llíber, Alcalalí o Benissa".

Después se hizo público un informe de la Consellería de Medio Ambiente que "advierte al Ayuntamiento que estas casas nunca podrían tener la cédula de habitabilidad porque no garantiza el cumplimiento de las características básicas de habitabilidad por no tener los recursos hídricos asegurados". En palabras del diputado Gerard Fullana, "esta denuncia es en nombre y representación de todas las personas que no quieren ver como se destruye su territorio y ponen en peligro tener servicios básicos como el agua. La empresa dice que está limpiando caminos y la maquinaria que allí hay y los trabajos que se están haciendo dicen todo el contrario".

Por su parte Ximo Perles ha destacado que "esta denuncia se efectua porque el Ayuntamiento nos está dando unas explicaciones poco convincentes. Nos dicen que hay agua garantizada, pero no de qué forma, nos dicen que están limpiando caminos, pero lo hacen con maquinaria pesada y extrayendo tierra. Todo esto merece ser aclarado y si no es administrativamente, será judicialmente".