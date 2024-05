Urgencias en el hospital de Dénia: “Solo tenemos dos médicos. Disculpen las molestias"

Solo dos médicos adjuntos de Urgencias para una población de 187.000 personas. Es la situación que se vivía ayer en el hospital de Dénia y con la que se encontraron muchos de los pacientes que se acercaron al servicio. En la jornada de hoy, la carencia de profesionales es menor porque son cuatro los médicos adjuntos que se encuentran trabajando en el servicio. Pero, según explican desde el personal, lo habitual para un centro de sus dimensiones sería de un mínimo de seis.

La falta de médicos provocó retrasos en la atención a los pacientes del servicio. Ante las quejas reiteradas de los usuarios, el personal colgó una nota informativa explicativa sobre la situación y la falta de personal para atender a la ciudadanía: “Lamentablemente, informamos que hay un total de dos médicos para asumir todas las urgencias generales”. En la nota colgada en el cristal de la entrada de Urgencias, tanto en castellano como en valenciano, se indicaba que la falta de médicos impedía “garantizar una adecuada calidad en la asistencia” porque para ello “el mínimo es de seis médicos”.

A menor número de recursos, el personal explicaba que la atención se realizaría “en función de la gravedad”, priorizando a los pacientes con dolencias más severas o que requerían una mayor presteza de atención, por lo que pedían “comprensión al respecto”.

Cartel ya retirado en Urgencias del hospital de Dénia sobre la ausencia de médicos. / ED

A estas horas, el cartel ya ha sido retirado porque "no estaba avalado por ninguna persona autorizada", explica Montse Lladosa, representante de Sanidad por CCOO. Sin embargo, ha sido compartido en infinidad de grupos de WhatsApp y en redes sociales. Uno de los pacientes que pasó por Urgencias de Dénia, en la jornada de ayer, estuvo cuatro horas esperando a ser atendido. Fue entonces cuando el personal colgó el cartel informativo sobre la falta de especialistas. “Entonces decidí volverme a València -, relata a Levante-EMV, del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN, ya que es residente en la ciudad, pero la urgencia médica le pilló en la Marina-. Lo pasé fatal durante el trayecto”. Al llegar a la ciudad, acudió a ui hospital de referencia para ser atendido.

Falta de médicos

Desde el comité de empresa, matizan el cartel informativo y explican a este periódico que el personal era de tres médicos, tres residentes -médicos en formación que no pueden atender de forma autónoma, sino con la supervisión de un adjunto- y un pediatra. Así lo confirma Joan Sarrió, el presidente del comité de empresa, aunque reconoce que tienen problemas para cubrir todas las plazas vacantes disponibles. De hecho, explica que "entre el 30 y el 40 % de las plazas de Urgencias están por cubrir". Lladosa le pone número a las cifras: "El servicio debería tener 30 médicos y, ahora, son 18. En junio será peor, bajará a 15 porque uno se jubila y otros dos han decidido marcharse".

“Hemos alertado a la conselleria de Sanidad, pero las bolsas de estas especialidades están vacías, no hay médicos disponibles para trabajar”, relata. Ante esta problemática, este periódico ha consultado a Sanidad sobre el estado de las bolsas de Medicina Familiar y Comunitaria, aunque no han clarificado si están o no sin médicos disponibles.

Hace ahora tres meses que el hospital de Dénia pasó a la gestión pública mediante la reversión. Según explicó la conselleria de Sanidad, la plantilla del centro se ampliará en 700 personas desde las 1.300 de la gestión privada a las 2.000 previstas.

Circunstancia puntual

En principio, las fuentes consultadas en varios hospitales explican que no es una situación extendida en los hospitales valencianos, aunque la falta de especialistas es un problema, especialmente, en los hospitales comarcales. Lladosa explica que, en la Marina, el problema "se agrava" en la comarca.

Desde la conselleria de Sanidad son conscientes de ello; el conseller Marciano Gómez lo ha explicado en varias ocasiones. De hecho, la aprobación del decreto-ley de la asistencia integral de la sanidad pública valenciana creó 75 plazas de difícil cobertura, dotadas con un incentivo de hasta 10.000 euros según la categoría profesional. En adición, Sanidad tiene previsto ofrecer contratos de hasta tres años a los residentes que finalicen su formación para fidelizar y conseguir que elijan la Comunidad Valenciana para desarrollar su carrera profesional.